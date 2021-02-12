عبيدات: نراقب الوضع الوبائي ولا يوجد قرارات جديدة

عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إنّ الوزارة تراقب الوضع الوبائي بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ لتحديد أين ستكون المسارات المقبلة.

وأضاف عبيدات ، الجمعة، أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يُحتم مراقبة الوضع “بجدية ودقة”.

وأشار، إلى أن “عدد الوفيات لم يرتفع خلال الفترة الماضية”.

وتابع “لا يوجد أي قرار جديد أو تغيير على الوضع الحالي”، لافتاً إلى أنّه يتم تقييم الوضع الوبائي كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسب قناة المملكة.

ودعا إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وأخذ اللقاح، والابتعاد عن الإشاعات التي يجري تداولها بشأن لقاح كورونا.