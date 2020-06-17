عبيدات: وزارة الصحة تدرس قياس مناعة المجتمع الأردني

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة تعكف على عمل دراسة لقياس مناعة المجتمع الأردني، وستطبق المرحلة الأولى منه خلال الأسبوعين القادمين عبر جمع 6000 عينة عشوائية من كافة محافظات المملكة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستطبق بعد شهر.

وأضاف عبيدات لإذاعة “حسنى”، أنه من المتوقع أن يكون هناك إصابات غير معروفة المصدر لا سيما أن نسبة كبيرة من مصابي كورونا لا تظهر عليهم الأعراض، ولكن جاري التحري عن مصدر الإصابات المجهولة.

ولفت إلى أن لجنة الأوبئة ستدرس فتح المتنزهات والغابات في الاجتماع القادم، مستبعدا وجود خطورة وبائية أو صحية من فتح هذا القطاع، داعيا إلى مواصلة استخدام القفازات في حالة ملامسة الأسطح والمواد على أن يتم التخلص من القفاز فور الاستخدام.