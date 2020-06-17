أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

عبيدات: وزارة الصحة تدرس قياس مناعة المجتمع الأردني

منذ ساعتين
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة تعكف على عمل دراسة لقياس مناعة المجتمع الأردني، وستطبق المرحلة الأولى منه خلال الأسبوعين القادمين عبر جمع 6000 عينة عشوائية من كافة محافظات المملكة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستطبق بعد شهر.

وأضاف عبيدات لإذاعة “حسنى”، أنه من المتوقع أن يكون هناك إصابات غير معروفة المصدر لا سيما أن نسبة كبيرة من مصابي كورونا لا تظهر عليهم الأعراض، ولكن جاري التحري عن مصدر الإصابات المجهولة.

ولفت إلى أن لجنة الأوبئة ستدرس فتح المتنزهات والغابات في الاجتماع القادم، مستبعدا وجود خطورة وبائية أو صحية من فتح هذا القطاع، داعيا إلى مواصلة استخدام القفازات في حالة ملامسة الأسطح والمواد على أن يتم التخلص من القفاز فور الاستخدام.

مقالات ذات صلة

توصية بانطلاق الدوري الاردني للمحترفين في 3 اغسطس

منذ دقيقتين

صحيفة: نتنياهو يدرس تنفيذ الضم على مرحلتين

منذ 9 دقائق

“إسرائيل” تُسجّل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ أبريل

منذ 16 دقيقة

وزير المياه يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأميركية مشاريع مائية 

منذ 56 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock