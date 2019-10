عبيدات يتمكن من تصنيع روبوتات للبحث والإنقاذ ومسح الألغام مسيّرة بالذكاء الاصطناعي

احمد التميمي

إربد– تمكن زيد مذكور عبيدات (24 عاما) والحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم والتكنولوجيا، من تصميم وتصنيع روبوتات مسيرة بالذكاء الاصطناعي بدعم من الجامعة، وتمثلت في آليه رم روفر وروبرت البحث والإنقاذ، وروبوت الحفارة الذكية القابلة للتحكم باستخدام الهاتف النقال، وعداد استهلاك الكهرباء الذكي، ومشروع المعجونة المقاومة للصدمات، وحاضنه الأعمال رم روبوتكس.

وآلية رم روفرRum Rover وهي آلية سداسية العجلات، دفع سداسي للتغلب على الاحتكاك مع التضاريس المختلفة وتم تصميمها بشكل يضمن أعلى قدر ممكن من امتصاص الصدمات، مزودة بذراع روبوتية قابلة للتحكم باستخدام قفاز ذكي يقوم بمحاكاة حركة الأصابع لتحريك الأصابع في الذراع الروبوتية عن بعد ويمكن تزويدها بطائرة بدون طيار للمراقبة والتصوير الجوي.

وقال عبيدات إن آلية Rum Rover تتميز بقدرتها على تجاوز العوائق لغاية زاوية 45 درجة، كما إنها تحوي على ستة ماسحات للألغام ويتم التحكم بها ضمن نطاق 16 كم وأعلى، وهي قادرة على حمل كتلة 50 كغم ويمكن تصنيعها بتجهيزات مختلفة حسب طلب المستخدم وذلك للاستخدامات الزراعية والصناعية والعسكرية.

كما تمكن العبيدات بحسبه، من اختراع روبرت البحث والإنقاذ (Search and Rescue Robot)، وهو روبوت البحث والإنقاذ مصمم من مواد مهملة قابلة للتدوير مزود بكاميرا مبرمجة لتتبع هدف معين ومراقبته، ويقوم بتزويد المستخدم بالأبعاد من حوله ومزود بنظام GPS، حيث يمكنه تزويد المستخدم بموقعه من خلال رسالة قصيرة، ويمكن استخدامه في عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف العبيدات أن هذا المشروع حصل على المركز الثالث في مسابقة مشاريع التخرج التابعة لقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كانون الأول من عام 2017.

أما مشروع روبوت الحفارة الذكية القابلة للتحكم باستخدام الهاتف النقال (Smart Hydraulic Excavator Using Smart Phone)، يضيف العبيدات إنها حفارة هيدروليكية ذكية تم من خلالها ربط نظام ميكاترونكس مع نظام هيدروليكي، ويتم التحكم بها عن بعد باستخدام الهاتف النقال ويمكن تطويرها على حجم اكبر لاستخدامها في المناطق الإنشائية الخطرة إذ تكون ربوت مسير، وذلك لزيادة سرعة انجاز المشاريع وزيادة دقة الانجاز لتلك المشاريع.

وأشار إلى انه تم المشاركة بهذا المشروع في معرض المشاريع الإبداعية في يوم الوفاء للدكتور علي نايفة – رحمه الله – وحصل على المركز الأول على مستوى جامعة العلوم وذلك في شهر نيسان من عام 2017.

أما مشروع عداد استهلاك الكهرباء الذكي (Electrical Consumption Meter for Household Appliances)، فأشار العبيدات انه تمت عمليات البحث والتطوير لهذا الجهاز لمدة سنتين في مختبر النماذج الآلية، حتى أصبح بالشكل الحالي وقد تم تقديمه لتبنيه كحاضنة أعمال في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعه العلوم والتكنولوجيا.

وقال إن المشروع عبارة عن جهاز منفصل مطبوع ثلاثي الأبعاد 5 سم * 5سم * 2سم، وهذا الجهاز يمكن توصيله لأي جهاز منزلي وحساب ومراقبة القدرة الكهربائية للجهاز، وتسجيل هذه القيم على ذاكرة لغايات التحليل الإحصائي للبيانات، وإعطاء المستخدم نصائح لأفضل وقت لاستخدام الجهاز الكهربائي المطلوب.

وفيما يتعلق بمشروع المعجونة المقاومة للصدمات (Shock Absorbing Paste)، يقول العبيدات انه تمت عمليات البحث والتطوير لهذا المشروع في مختبر النماذج الآلية، حتى أصبح بالشكل الحالي وقد تم تقديمه لتبنيه كحاضنة أعمال في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمشروع عبارة عن معجونة يمكن استخدامها لحماية المستخدم من الصدمات ويتم تصنيعها بمواصفات خاصة. وفيما يتعلق بحاضنة الأعمال رم روبوتكسRum Robotics، أشار العبيدات إلى انه تم إنشاء حاضنة أعمال في مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بتاريخ 8/8/2018 تحت اسم شركة ناشئة تحمل اسم Rum Robotics ، وبتمويل 12 ألف دينار أردني، وذلك لمشروع حارس الحدود الذكي S.B.G . وأوضح العبيدات أن حارس الحدود الذكي هو روبرت كهربائي بالكامل قابل للبرمجة يتكون من قاعدة مجنزرة مصممة للتعامل مع مختلف الظروف الطبيعية والجيولوجية وكاميرا عالية الدقة قادرة على التقاط صور عالية الدقة ومزود بنظام اتصالات قادر على نقل الصورة بالكامل لبرج المراقبة.

وأضاف أن حارس الحدود الذكي هو نظام مستوحى من الحاجة إلى انظمة ذكية وأكثر كفاءة وفاعلية على الحدود، للحد من عمليات التسلل والتهريب، حيث يعمل النظام على تحليل الصور الملتقطة من خلال الكاميرا المزود بها ومعالجتها لتحديد نوع الأهداف المرصودة إن كانت أهدافا معادية أو لا، كما انه يعمل على الإنذار المبكر لأبراج المراقبة بالمشاهدات المرصودة.

يشار إلى أن العبيدات حاصل على المركز الأول في مسابقة المشاريع الإبداعية المقامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا في يوم الوفاء للدكتور علي نايفة 4/2017، وذلك لمشروع الحفارة الهيدروليكية الذكية القابلة للتحكم باستخدام الهاتف النقال، وحاصل على المركز الثالث في مسابقة مشاريع التخرج لقسم الهندسة الميكانيكية في جامعه العلوم والتكنولوجيا 12/2017 وذلك لمشروع روبرت البحث والإنقاذ.

وأشار العبيدات إلى ان لديه حاضنة أعمال لدى مركز التميز للمشاريع الإبداعية تحت مسمى شركة ناشئة تحمل اسم Rum Robotics، وهو أحد مؤسسي فريق مختبر النماذج الآلية Autonomous Platforms Lab في جامعة العلوم والتكنولوجيا، مشيرا الى ان هذا الفريق يعنى باستحداث وتصميم النماذج الآلية متعددة الاستخدامات، وذلك لمعالجه الصعوبات والمشاكل الفنية في مختلف القطاعات، مشيرا الى ان هذا الفريق يرأسه الدكتور يحيى الصمادي من قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.