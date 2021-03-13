حمزة دعنا

عمان- قدم وزير الصحة، نذير عبيدات، اليوم السبت، استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، جراء الكارثة التي وقعت في مستشفى السلط وأسفرت عن وفاة 6 مرضى إثر انقطاع الأكسجين.

وقال عبيدات في مؤتمر صحفي إنه “يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث وأن استقالته رفعت لرئيس الورزاء ولم يبلغ حتى الآن بقبولها”.

وأعلن الوزير عن وفاة 6 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي.

وقال إنه يجري الآن “التأكد من أن نقص الاكسجين كان هو السبب الرئيسي في التسبب بالوفيات”، التي أكد أنه “لا يبررها، ولا يوجد ما يمكن أن يبررها”.

إلى ذلك، علمت “الغد” أن مجلس الوزراء قبل استقالة وزير الصحة بانتظار صدور إرادة ملكية بالتصديق عليها.