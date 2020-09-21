عبيدات يكشف تعليمات وإرشادات العزل المنزلي

عمان – الغد – أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات تفاصيل العزل المنزلي للأطفال دون سن 18 عاما، والكوادر الصحية، وعلى النحو التالي:-

وقال في إيجاز صحفي اليوم الاثنين، إن اللجنة باعتماد تعليمات وإرشادات العزل المنزلي والتي تتضمن المحافظة على صحة المعزولين وأسرهم وصحة المجتمع وتشمل هذه التعليمات ما يلي:

1) تحديد فئات المرضى الذين ينطبق عليهم إمكانية العزل المنزلي.

2) آلية متابعة مرضى العزل المنزلي من ناحية الالتزام بالعزل

3) التأكيد على ضرورة إبجاد آلية لنقل المرضى المعزولين من المنزل إلى المستشفيات المعدة لهذه الغاية في حال طرأ تغيير على حالة المريض الصحية

4) تم وضع شروط العزل المنزلي للأشخاص المصابين والخاصة بظروف مكان العزل المنزلي.

5) ضرورة توفر موافقة خطية من أولياء أمر المرضى والمصابين

6) تم وضع إرشادات العزل المنزلي أثناء وجود المريض في العزل المنزلي والتي تركز على الإجراءات التي من شأنها المحافظة على صحة المصاب وذويه.

إلى ذلك، قال عبيدات إن اللجنة أوصت بتطبيق العزل المنزلي على الأم إذا كان أحد أبناءها مصابا بفيروس كورونا.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على تطورات الوضع الوبائي بالمملكة حيث أكدت على ضرورة تشخيص جميع الحالات وإجراء الفحوصات للمخالطين بأسرع وقت ممكن ضمن آليات سيتم تحديثها في الأيام القليلة المقبلة