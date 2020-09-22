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عبيدات يناشد المواطنين: احموا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

منذ 51 دقيقة

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عمان- الغد- ناشد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات،  المواطنين للتضامن، بحيث يساعد القوي الضعيف والغني الفقير، في ظل الظروف الحالية التي يتفشى فيها فيروس كورونا في الأردن بسرعة.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف ومع الانتشار المجتمعي، لفيروس كورونا، علينا أن نحمي الفئات الأكثر تأثرا بالمرض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات: “حتى توفر لقاح في الأشهر القادمة علينا أن نحمي هذه الفئات من هذا الفيروس”.

وسجل الأردن اليوم أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة بعدد 634 حالة.

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