عبيدات: 160 حالة إصابة من السلالة الجديدة في الأردن

عمان – الغد – قال وزير الصحة نذر عبيدات، الأربعاء، إن المؤشرات تشير إلى تحسن مستمر في الوضع الوبائي، منذ 9 أسابيع.

وتحدث عبيدات، عن انخفاض متتالي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد للأسبوع التاسع، وكذلك الوفيات بين المصابين بالفيروس، ونسبة الفحوص الإيجابية.

وبشأن السلالات الجديدة من الفيروس، أوضح أنه من المعروف أنه يتعرض لطفرات، وهناك آلاف الطفرات التي حدثت.

“السلالة البريطانية هي مجموعة طفرات أصابت جزءا معينا من بروتينات الفيروس”، مضيفا “كان هناك شكوك بشأن تغير سلوك الفيروس من خلال اشتداد المرض وغالبا الجواب لا حتى الآن”.

وقال إن “التحورات الجديدة لفيروس كورونا ليست شديدة الأعراض حسب الدراسات، ولدينا ما يزيد عن 160 حالة إصابة من السلالة الجديدة”.

وأشار عبيدات إلى افتتاح مستشفى إربد الميداني الأسبوع المقبل، مشيرا إلى افتتاح مستشفى العقبة الميداني هذا الأسبوع.

ووصف افتتاح مستشفى العقبة بأنه “إنجاز مهم”، مضيفاً سيتم استعمال المستشفى لعلاج كورونا مبدئيا لكن بعد انتهاء الوباء سيكون المستشفى لعلاج المرضى الآخرين وسيكون المستشفى الأول التابع لوزارة الصحة في العقبة.