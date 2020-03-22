عبيدات: تقدم 74 بين صيدلية ومستودع طبي لخدمة التوصيل

عبيدات : مخزوننا وافر من عقار هيدروكسي كلوروكوين وأمنا الحالات الدائمة لأربعة أشهر

محمود الطراونة

عمان – كشف المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة امنت المرضى المتعاملين مع عقار هيدروكسي كلوروكوين (Hydroxychloroquine) الذي اقرته لجنة الدراسات الدوائية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لعلاج حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد في المملكة لمدة أربعة اشهر.

وأشار عبيدات في تصريحات لـ ” الغد ” اليوم الاحد ، ان الكمية الموجودة في الصيدليات الان التي تم الحجز عليها نحو 10 الاف عبوة بواقع علبة شهريا لنحو 3 الاف شخص يستعملها بانتظام إضافة الى مخزون وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية والعطاءات الطبية من هذه المادة.

وأشار الى ان الوضع مريح من هذه المادة إضافة الى ان المواد الخام لتصنيع هذا العقار ستكون في المملكة خلال أيام.

وبين عبيدات انه عمم الى جميع الصيدليات بضرورة ترصيد هذا الدواء وتقريره وان لا يصرف الا بوصفة طبية مشددا على انه لا يمكن استعماله كاجراء وقائي لفايروس كورونا وانما وفق دراسات سريرية ووفق بروتوكول طبي.

ويستعمل هذا العقار لعلاج امراض الرئة والروماتيزم والثعلبة وامراض المناعة حيث حصرت المؤسسة المخزون من هذا العقار وغيره من العقاقير التي يحتاجها الأردن في هذه الظروف الاستثنائية.

وبين عبيدات انه فيما يتعلق بخدمة توصيل الصيدليات للمواطنين في منازلهم فقد درست المؤسسة هذا الامر سابقا وتقدم نحو 74 بين صيدلية ومستودع طبي والعرض مفتوح لجميع الصيدليات التقدم ولو عبر الواتس اب او أي وسيلة اتصال فسنمنح الموافقات تسهيلا على المواطنين ، فيما تدرس المؤسسة استحداث (كول سنتر) لغايات الوصفات الطبية والموافقات تسهيلا على المواطنين ومنعا لخروجهم في هذه الظروف.