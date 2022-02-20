عبيد ينذر الوحدات ويلوح بشكوى

خالد خطاطبة- وجه اللاعب السابق في فريق الوحدات لكرة القدم سليم عبيد، إنذارا ثانيا إلى نادي الوحدات، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، أثناء فترة لعبه في الفريق.

ووجه اللاعب الإنذار الأول للوحدات، قبل أسابيع عدة، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة على النادي والبالغة تقريبا 6700 دينار، خلال فترة لعبه في الفريق منذ العام 2018 وحتى 2020.

الوحدات لم يستجب للإنذار الأول، ما دفع اللاعب لإرسال إنذار ثان للوحدات، تم إرساله للنادي عبر الإيميل، ثم أرسل عبر رسالة “واتساب” لرئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة، دون أن يكون هناك رد من النادي، ما دفع عبيد للتلويح بتقديم شكوى في اتحاد كرة القدم ضد الوحدات، في حال لم يتسلم مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

مقرب من اللاعب، أكد أن عبيد كان على تواصل دائم مع اللجان المؤقتة السابقة في الوحدات، أملا في الحصول على المستحقات، ولكن دون جدوى، قبل أن يعيد التواصل مع الإدارة الحالية المنتخبة ولكن دون رد مقنع، ما دفعه لبدء التحضير لتقديم شكوى ضد الوحدات لدى لجنة أوضاع اللاعبين.

سليم عبيد أيضا، وجه إنذارا لنادي سحاب، للمطالبة بمستحقاته المالية المترتبة على النادي، خلال فترة احترافه في الفريق موسم 2020.

يشار إلى أن عبيد وقع الموسم الحالي على كشوفات فريق شباب الأردن.