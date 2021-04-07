عبير عيسى تطمئن محبيها وتدعو بأن تزول الشدة عن كل مصابي كورونا

متى ابو حمور

عمان– كشفت الفنانة الأردنية عبير عيسى لـ “الغد” عن إستقرار حالتها الصحية بعد أن أمضت أيام صعبة في المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وطمأنت بدورها جميع محبيها داخل الأردن وخارجه عن تحسن حالتها الصحية، وتجاوز الفترة الصعبة، داعية إلى الله أن تزول هذه الشدة عنها، وعن جميع مصابي كورونا.



وأكدت الفنانة التي ما تزال ترقد على سرير الشفاء في المستشفى، استقرار حالتها الصحية وإستجابتها للعلاج، شاكرة اهتمام جميع من بادر بالسؤال والإطمئنان عنها.



“شكرا لكم.. الله لا يحرمني منكم”، بهذه الكلمات عبرت عيسى شكرها لأسرتها والأردنية الكبيرة، ولمحبيها ومعجبيها الذين لم يتوانوا بمتابعة حالتها والدعاء لها بالشفاء من هذا الفايروس اللعين.



من جهته أكد نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب في اتصال مع “الغد” أن الفنانة عبير عيسى، قد نقلت إلى المستشفى بعد مرور عشرة أيام على اصابتها بفيروس كورونا للإطمئنان على صحتها، ومراقبة الأكسجين لديها، والتأكد من أنها تخضع لعناية ورقابة صحية.



ويشير الخطيب أن نقل عيسى للمستشفى لم يكن بسبب وضعها الصحي الحرج، لا سمح الله، وإنما رغبة النقابة بالإطمئنان عليها، والتأكد من إمتثالها للشفاء برعاية طبية.

وحول الجهود التي تبذلها نقابة الفنانين في التعامل مع جائحة كورونا، يؤكد الخطيب تواصلهم الدائم مع جميع الفنانين منذ بدء الجائحة والإطمئنان على جميع زملائهم المصابين الذين بلغ عددهم منذ بدء الجائحة 15 فنان أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتماثلوا جميعهم للشفاء، ولم يصل أي احد منهم إلى الحالة الحرجة.

“الجائحة أضرارها على الجميع”، والفنانين جزء من هذا المجتمع ولم ترصد النقابة أية شكاوى للفنانين من البروتوكول الصحي أو معاناة في الدخول إلى المستشفى خلال جائحة كورونا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو أمراض أخرى.



وأنهى الخطيب حديثه لـ “الغد”، بأن حالة الفنانة عبير عيسى مستقرة وتتماثل للشفاء.



إلى ذلك ستلعب الفنانة الاردنية عبير عيسى أدوارا درامية مميزة خلال شهر رمضان المبارك من خلال بطولة مسلسل “لعبة الانتقام”، وتدور أحداثه حول امرأة تتولى منصب رئاسة مجلس إدارة شركة مقاولات، وتحاول تغيير السياسات الفاسدة في الشركة وتتوالى الأحداث بإطار تشويقي بعد ما تتلقى التهديد من رجل مجهول.



العمل من بطولة: عبير عيسى، جميل براهمة، علا المضاعين، محمد العبادي، محمد المجالي، سهير فهد وغيرهم، ومن إخراج حسام حجاوي، أما القصة فهي من تأليف نورا الدعجة.



وبالإضافة لهذا العمل سنتابع دور بطولي آخر للفنانة عيسى في مسلسل “كرم العلالي” الذي تدور أحداثه في قرية “الكرم” وقرية “العلالي” التي يجمع بينهم حكاية مشتركة وسنرى من خلال هذا العمل تفاصيل عن حياة الفلاحين وعاداتهم وتقاليدهم، يشاركها الفنانون: منذر الرياحي، شاكر جابر، سهير فهد، محمد الضمور، وجميل براهمة.



كما ستطل الفنانة عبير عيسى عبر شاشة التلفاز بعمل كوميدي خلال شهر رمضان المبارك في مسلسل “بلاقي عندك شغل؟”، ويشاركها البطولة الفنانين: محمد العبادي، سهير فهد، محمد الجيزاوي، ومنية “ابنة الفنانة عبير عيسى”.