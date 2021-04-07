عبير عيسى تطمئن محبيها وتدعو بأن تزول الشدة عن كل مصابي كورونا

متى ابو حمور
عمان– كشفت الفنانة الأردنية عبير عيسى لـ “الغد” عن إستقرار حالتها الصحية بعد أن أمضت أيام صعبة في المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وطمأنت بدورها جميع محبيها داخل الأردن وخارجه عن تحسن حالتها الصحية، وتجاوز الفترة الصعبة، داعية إلى الله أن تزول هذه الشدة عنها، وعن جميع مصابي كورونا.
وأكدت الفنانة التي ما تزال ترقد على سرير الشفاء في المستشفى، استقرار حالتها الصحية وإستجابتها للعلاج، شاكرة اهتمام جميع من بادر بالسؤال والإطمئنان عنها.
“شكرا لكم.. الله لا يحرمني منكم”، بهذه الكلمات عبرت عيسى شكرها لأسرتها والأردنية الكبيرة، ولمحبيها ومعجبيها الذين لم يتوانوا بمتابعة حالتها والدعاء لها بالشفاء من هذا الفايروس اللعين.
من جهته أكد نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب في اتصال مع “الغد” أن الفنانة عبير عيسى، قد نقلت إلى المستشفى بعد مرور عشرة أيام على اصابتها بفيروس كورونا للإطمئنان على صحتها، ومراقبة الأكسجين لديها، والتأكد من أنها تخضع لعناية ورقابة صحية.
ويشير الخطيب أن نقل عيسى للمستشفى لم يكن بسبب وضعها الصحي الحرج، لا سمح الله، وإنما رغبة النقابة بالإطمئنان عليها، والتأكد من إمتثالها للشفاء برعاية طبية.
وحول الجهود التي تبذلها نقابة الفنانين في التعامل مع جائحة كورونا، يؤكد الخطيب تواصلهم الدائم مع جميع الفنانين منذ بدء الجائحة والإطمئنان على جميع زملائهم المصابين الذين بلغ عددهم منذ بدء الجائحة 15 فنان أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتماثلوا جميعهم للشفاء، ولم يصل أي احد منهم إلى الحالة الحرجة.
“الجائحة أضرارها على الجميع”، والفنانين جزء من هذا المجتمع ولم ترصد النقابة أية شكاوى للفنانين من البروتوكول الصحي أو معاناة في الدخول إلى المستشفى خلال جائحة كورونا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو أمراض أخرى.
وأنهى الخطيب حديثه لـ “الغد”، بأن حالة الفنانة عبير عيسى مستقرة وتتماثل للشفاء.
إلى ذلك ستلعب الفنانة الاردنية عبير عيسى أدوارا درامية مميزة خلال شهر رمضان المبارك من خلال بطولة مسلسل “لعبة الانتقام”، وتدور أحداثه حول امرأة تتولى منصب رئاسة مجلس إدارة شركة مقاولات، وتحاول تغيير السياسات الفاسدة في الشركة وتتوالى الأحداث بإطار تشويقي بعد ما تتلقى التهديد من رجل مجهول.
العمل من بطولة: عبير عيسى، جميل براهمة، علا المضاعين، محمد العبادي، محمد المجالي، سهير فهد وغيرهم، ومن إخراج حسام حجاوي، أما القصة فهي من تأليف نورا الدعجة.
وبالإضافة لهذا العمل سنتابع دور بطولي آخر للفنانة عيسى في مسلسل “كرم العلالي” الذي تدور أحداثه في قرية “الكرم” وقرية “العلالي” التي يجمع بينهم حكاية مشتركة وسنرى من خلال هذا العمل تفاصيل عن حياة الفلاحين وعاداتهم وتقاليدهم، يشاركها الفنانون: منذر الرياحي، شاكر جابر، سهير فهد، محمد الضمور، وجميل براهمة.
كما ستطل الفنانة عبير عيسى عبر شاشة التلفاز بعمل كوميدي خلال شهر رمضان المبارك في مسلسل “بلاقي عندك شغل؟”، ويشاركها البطولة الفنانين: محمد العبادي، سهير فهد، محمد الجيزاوي، ومنية “ابنة الفنانة عبير عيسى”.