عثمان يسجل قضيته ضد الرمثا في “فيفا”.. لاعبون بالفيصلي يشتكون شاكر للإدارة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اللبناني عثمان يسجل قضيته ضد الرمثا في “فيفا”

سجل المحترف اللبناني السابق في فريق الرمثا لكرة القدم ماجد عثمان، قضيته ضد النادي رسميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تمهيدا للشروع في الإجراءات القانونية بحثا عن الحقوق المالية.

وجاءت شكوى عثمان الرسمية، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة عن العقدين اللذين سبق وأن وقعهما على كشوفات الرمثا في الموسمين الماضي والحالي.

وقال المحامي عماد حناينه الذي يتولى الدفاع عن اللاعب، إن القضية تم تسجيلها رسميا في الفيفا، بانتظار الاجراءات التالية وفق القانون والتعليمات.

يشار إلى أن نادي الرمثا، يعاني من عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتمثل في منعه من تسجيل لاعبين، بسبب شكاوى تقدم بها المحترفون السابقون محمد شوكان وجهاد الباعور وأحمد الدوني وشادي الحموي.

لاعبون في الفيصلي يشتكون حكيم شاكر للإدارة

علمت “الغد” أن لاعبين في فريق الفيصلي لكرة القدم، اشتكوا لإدارة النادي من المدير الفني المستقيل العراقي حكيم شاكر، مشيرين إلى أنه تسبب في ارباكهم، نتيجة إشراكهم في أكثر من مركز في الملعب خلال التدريبات.

وتشير الأنباء إلى أن لاعبين في الفيصلي، اتصلوا مع الإدارة عقب الخسارة أمام الوحدات، مبدين عدم شعورهم بالراحة مع المدرب العراقي، وهو الأمر الذي عجل من رحيل شاكر الذي قدم استقالته وفق بيان النادي.

وعلل لاعبون سبب امتعاضهم من حكيم، بعدم قدرته على الاستقرار على مركز معين لعدد من نجوم الفريق، ما تسبب في ارباكهم وحجب تركيزهم.

مدافع الوحدات عرب يغيب أمام الجليل بالدوري

يغيب مدافع فريق الوحدات لكرة القدم يزن عرب، عن مباراة الفريق المقبلة بدوري المحترفين أمام الجليل يوم 29 الحالي، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

على الجانب الآخر، تشير المعلومات إلى جاهزية اللاعب منذر ابو عمارة، للظهور مع الوحدات في مباراة الفريق أمام الجليل بالدوري، مع احتمالية ظهوره مع فريقه في مباراة الجليل بالكأس التي تجري يوم 25 الحالي.

وكان ابو عمارة، احتجب عن فريقه في المباريات الأخيرة، بسبب إصابة تعرض لها خلال منافسات الدوري.

السوري عقيل وعقل يقودان تدريب الفيصلي

ينتظر أن يكون المدرب السوري محمد عقيل، قد باشر مهمته مديرا فنيا لفريق الفيصلي يوم أمس، خلفا للمدير الفني المستقيل العراقي حكيم شاكر.

وتفيد الأنباء أن إدارة الفيصلي، اتصلت يوم أمس مع عقيل وابلغته بتعيينه مديرا فنيا، بمساعدة المدرب العام حاتم عقل، مع استمرار أحمد ابو ناصوح مدربا لحراس المرمى.

وينتظر أن يكون عقيل قد اشرف على تدريب الفريق الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، استعدادا للقاء فريق الرمثا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الكأس.

مكافآت وعقوبات في الوحدات

يشهد نادي الوحدات حاليا توزيع مكافآت مالية، والاستعداد لاستقبال عقوبات كبيرة، بسبب تداعيات مباراة الفريق أمام الفيصلي، التي جرت الخميس الماضي بدوري المحترفين.

على صعيد المكافآت، ينتظر أن تصرف اللجنة المؤقتة مبلغ 300 دينار لكل لاعب، مكافأة الفوز على الفيصلي، كما صرف رئيس النادي السابق 5 آلاف دولار للفريق، فيما تبرع أحد المشجعين بمبلغ 1500 دولار.

الوحدات يستعد على الجانب الآخر، لتقبل العقوبات المتوقع فرضها من قبل لجان اتحاد الكرة، بسبب هتافات جماهيره في مباراة الديربي.

الوحدات تحمل ايضا مبالغ مالية بسبب المباراة، حيث يتحتم عليه دفع حوالي 6 آلاف دينار، تكلفة استقطاب طاقم الحكام العراقي الذي ادار المباراة.

ووفق التفاصيل فإن طاقم الحكام الذي ضم 6 اشخاص، تقاضى مبلغ 4200 دولار أجرة إدارة المباراة، إلى جانب تكاليف الطيران والإقامة التي تحملها الوحدات كونه الطرف الذي طالب بحكام من الخارج.

فانكوفر الكندي يفاتح جرار

فاتح فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، المدرب الأردني ناثر جرار، للإشراف على تدريب فريق النادي تحت سن 17 لكرة القدم.

و قابل فريق فانكوفر المدرب جرار، وبحث معه إمكانية الانتقال إلى النادي، في حال الاتفاق على التفاصيل.

وقال جرار الذي يعمل حاليا مديرا تقنيا لفرق الفئات في فريق كالغاري الكندي، أن نادي فانكوفر عرض عليه رسميا تسلم مهمة تدريب فريق تحت سن 17.

وأضاف في تصريح لـ”الغد” من كندا: مجرد تفكير نادي فانكوفر باستقطابي، هو انجاز لي وللمدرب الأردني، كون هذا النادي يعتبر من الأندية الكبيرة والضخمة، متمنيا أن يواصل نجاحاته بالتدريب في كندا، أملا في فرص أفضل في أوروبا في الفترة المقبلة.

مدربان جديدان في فريق العقبة

أجرى فريق شباب العقبة لكرة القدم، تغييرا داخل الجهاز الفني، تمثل في تعيين رائد الظاهر مدربا، بدلا من إحسان شتيوي، كما تم تعيين معتز الريشة مدربا لحراس المرمى، بدلا من محمد الخلايلة الذي انتقل لتدريب حراس مرمى فريق الشباب.

ويبحث المدير الفني للعقبة رائد الداود، عن نتائج افضل في المرحلة المقبلة، لتأمين ثبات فريقه في دوري المحترفين.

المدرب ناثر جرار – (أرشيفية)

اللاعب اللبناني ماجد عثمان – (أرشيفية)

المدرب العراقي حكيم شاكر (يسار) يعرض كتاب استقالته من الفيصلي – (من المصدر)

كواليس النجوم

•أكثر من مدرب في أندية المحترفين لكرة القدم، تمنى على اتحاد الكرة الإسراع في اعلان جدول الأسابيع المقبلة بالدوري، ليتسنى لهم ترتيب برامجهم بما يتلاءم مع المواعيد المعلنة… الاتحاد سبق وأن اعلن فقط عن جدول مباريات الدوري حتى الأسبوع 15.

• فريق شباب العقبة لكرة القدم، ما يزال ينتظر حضور المحترف الموريتاني الذي تأخر التحاقه، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

• مكافآت مالية للاعبي فريق سحاب، بعد الفوز الأخير على فريق شباب الأردن بدوري المحترفين.. جمهور سحاب سعيد بنتائج فريقه بقيادة المدير الفني جمال محمود الذي حقق الفوز الخامس على التوالي.

• أندية الدرجتين الأولى والثانية، تمنوا على اتحاد كرة القدم المبادرة لتأخير مواعيد انطلاق مباريات البطولتين، بحيث تبدأ المباراة عند الخامسة مساء، بدلا من الرابعة مساء.

• نادي البقعة حطم رقما جديدا، بتعرضه للخسارة رقم 14 على التوالي في دوري المحترفين لكرة القدم، في سابقة جديدة في الكرة الأردنية.

• فريق شباب الأردن خاض يوم أمس مباراة ودية مع فريق إدر (درجة ثانية)، وذلك بناء على طلب الأخير الذي يستعد لملاقاة الحسين اربد في دور الستة عشر ببطولة كأس الأردن.

• عدد من جماهير النادي الفيصلي واللاعبون القدامى، تنادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات فيما بينهم، إلى وقفه أمام وزارة الشباب اليوم، أملا في احداث تغييرات إدارية في النادي…الجماهير ينتظر أن تكون قد نظمت مساء يوم أمس، اعتصاما أمام النادي للمطالبة بالتغيير.

الدوريات الأمنية تواجدت يوم أمس على مداخل النادي الفيصلي، في ظل الحديث عن اعتصام مفتوح أمام النادي.

• نادي شباب حوارة، عين محمد خليل الطاهات، مدربا مساعدا في فريق الكرة، ومدربا للياقة البدنية.. رئيس النادي راتب شطناوي أكد لـ”الغد” أن الفريق سيجري في الأيام المقبلة تدريبين صباحيا ومسائيا، لرفع درجة الجاهزية، استعدادا لدوري الدرجة الثانية.

• لاعب الوحدات فراس شلباية، خضع يوم أمس لفحوصات طبية، كشفت عن معاناته من استطالة في العضلة.

• الفيصلي احاط مكان تدريب فريقه لكرة القدم يوم أمس بسرية، خوفا من حضور الجمهور الغاضب، بسبب الخسارة الأخيرة أمام الوحدات بالدوري.