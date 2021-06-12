عثمان ينذر الرمثا.. قاسم يطلب إبعاد نيكولا.. جلسة عربيات وأبو عابد تنهي إضراب “السلطية”

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اللبناني عثمان يطالب الرمثا بـ10500 دولار

وجه المحترف اللبناني في فريق الرمثا لكرة القدم ماجد عثمان، انذارا للنادي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة في الموسم الكروي الحالي، والبالغة 10500 دولار، والمتمثلة برواتب ثلاثة أشهر، ضمن عقده في الموسم الكروي الحالي.

ووفق المعلومات فإن اللبناني عثمان، لم يوجه إنذارا للنادي بشأن مطالبه المالية عن الموسم الكروي الماضي، مفضلا تأجيل هذه المطالب، والاكتفاء حاليا بمطالب الموسم الكروي الحالي.

المفاجأة كانت في رد الرمثا على الإنذار، بشكل فوري وسريع بأن النادي لا يملك القدرة على الدفع، ولن يقوم بذلك.

يشار إلى أن الإنذار الذي وجهه المحامي عماد حناينة، بناء على اتصال من الوكيل اللبناني للاعب المتواجد حاليا برفقة منتخب بلاده في كوريا الجنوبية.

قاسم يطلب فسخ عقد نيكولا والإدارة تتجاوب

طلب المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم أسامة قاسم، من اللجنة المؤقتة، ضرورة فسخ عقد المحترف الصربي نيكولا، بسبب عدم حاجة الفريق لجهوده الفنية في المرحلة المقبلة.

وجاء تنسيب قاسم، بناء على ما قدمه المحترف مع الفريق خلال المرحلة الماضية، والذي لم يكن مقنعا، أملا في التعاقد مع محترف جديد مؤثر، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

اللجنة المؤقتة للنادي، تجاوبت مع تنسيب المدير الفني، وطلبت من مدير نشاط الكرة ليث أبو عبيد، والمدير الإداري داود الحوراني، عقد جلسة مع نيكولا، لابلاغه برغبة المدرب في فسخ عقده، والبحث عن انفصال ودي بين الطرفين.

جلسة عربيات وأبو عابد تنهي إضراب اللاعبين

عاد لاعبو فريق السلط لكرة القدم، لاستئناف التدريبات يوم أمس السبت، بعد فترة احتجاب طويلة امتدت لأسبوعين، احتجاجا على عدم صرف مستحقات اللاعبين والمدربين.

وأجرى اللاعبون تدريبهم الأول يوم أمس، بقيادة المدير الفني جمال أبوعابد.

وجاءت عودة لاعبي السلط للتدريبات، بعد جلسة إيجابية عقدت يوم الخميس الماضي بين رئيس النادي خالد عربيات والمدير الفني جمال أبو عابد، وشهدت نقاشا مستفيضا في التفاصيل المالية والفنية.

ووفق المعلومات، فإن جزءا من مستحقات اللاعبين، يفترض أن تصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يليها بعد فترة، صرف جزء من مستحقات المدربين.

النقاش أيضا تطرق للأمور الفنية، ومدى التأثيرات السلبية لفترة التوقف خلال الأسبوعين الماضيين، ما يتطلب فترة إعداد جديدة، قد تؤثر على مستوى الفريق عند استئناف منافسات الدوري.

شلباية ينتقد خيارات فيتال ويطالب بصانع ألعاب

انتقد نجم الكرة الأردنية المعتزل محمود شلباية، خيارات المدير الفني للمنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، في المباراة الأخيرة أمام الكويت، معتبرا أن نتيجة التعادل جاءت مخيبة لطموحات الشارع الرياضي المحلي الحزين على أداء ونتائج المنتخب.

وجاء حديث شلباية في لقاء مع الزميلة ميسون يونس في برنامج “صباح الرياضية” الذي يبث على القناة الرياضية، والذي شهد أسئلة تطرقت للكثير من الجوانب التي يتحدث فيها فنيون والشارع الرياضي.

وقال شلباية: نتيجة مخيبة للكرة الأردنية، رغم أن المنتخب يملك أفضل العناصر الأساسية وحتى البدلاء، معتبرا أن المنتخب وضع نفسه في موقف صعب، وكان بإمكانه تجنب هذا الموقف وبسهولة.

وأبدى شلباية ملاحظاته على تشكيلة فيتال في المباراة أمام الكويت، متسائلا عن غياب اللاعب صانع الألعاب الذي يمكنه رفد ياسين البخيت وبهاء فيصل وموسى التعمري بالكرات التي من الممكن أن تشكل خطورة على مرمى الكويت.

كما اعترض شلباية على بعض الأسماء التي بدأ فيها فيتال المباراة، معتبرا أن هناك لاعبين جلسوا على مقاعد البدلاء، كان يفترض أن تبدأ اللقاء، لافتا على سبيل المثال، إشراك حمزة الدردور مكان عدي الصيفي في بداية المباراة.

كما تطرق شلباية للاعب إبراهيم سعادة الذي يعتبر أحد أبرز نجوم خط الوسط في الأردن الآن، كما تساءل أيضا عن غياب لاعب مثل صالح راتب عن تشكيلة المنتخب، كون هذا اللاعب قادرا على الربط بين خطوط الفريق.

وأبدى شلباية استغرابه من إدارة فيتال للمباراة، خاصة فيما يتعلق بإخراج مهاجم (بهاء فيصل)، وإدخال مهاجم (حمزة الدردور)، معتبرا أن الأفضل كان إخراج مدافع أو لاعب وسط والزج بمهاجم لتفعيل الجوانب الهجومية بحثا عن الفوز أمام فريق يعاني نقصا عدديا، معتبرا أن ذلك يؤكد وجود قرارات فنية خاطئة للمنتخب. واعتبر شلباية أن المنتخب افتقد للتكتيك، واعتمد على الاجتهادات الشخصية للاعبين، وهذا لا يجدي في عالم كرة القدم.

جمال: الوحدات أكبر المتضررين بالأخطاء التحكيمية

اعتبر المدير الإداري لفريق الوحدات لكرة القدم محمد جمال، أن تعدد الأخطاء التحكيمية ضد الوحدات في الموسم الحالي، يجب أن تدفع اتحاد الكرة لمراجعة واقع التحكيم، لضمان اخطاء أقل في المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية، التي تشهد تنافسا بين الأندية.

وأشار جمال في تصريح لـ”الغد” أن الأخطاء التحكيمية، أضاعت من الفريق بطولة درع الاتحاد، بعد خطأ تحكيمي باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الجليل في المباراة النهائية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة ايضا للسلط أمام الوحدات بالدوري، ما اضاع نقطتين على فريقه.

وأكد جمال أن هذه الأخطاء التحكيمية، اعترفت فيها دائرة الحكام رسميا، وهذا يتطلب في المرحلة المقبلة، أن تكون هناك إعادة تقييم لمستوى التحكيم، بحثا عن مباريات بدون أخطاء، أو بأقل عدد من الأخطاء غير المؤثرة.

الحسين يصرف 30 ألف دينار راتب شهر للاعبين

صرفت اللجنة المؤقتة في نادي الحسين إربد، مبلغ 30 ألف دينار، راتب شهر للاعبي فريق كرة القدم، الذين رفعوا من وتيرة التذمر في الفترة الماضية، للمطالبة بالراتب.

وأعلن الناطق الإعلامي للنادي ليث أبو عبيد، أن اللاعبين تسلموا راتب شهر كامل، للفريق الذي يواصل تدريباته ومبارياته الودية.

وبين أبو عبيد الذي يتولى أيضا مهمة مدير النشاط، أن الشركة الراعية حريصة على دعم النادي، وليس من مصلحة أحد التشكيك في مثل هذه المواضيع، خاصة من الجماهير، حتى لا تبتعد الشركات مستقبلا عن دعم الحسين إربد.

وفيما يتعلق بحديث البعض عن عدم رده على هواتف اللاعبين والإداريين قال أبو عبيد : أنا لا أرد على العديد من اتصالات اللاعبين، حرصا على مؤسسية العمل، بحيث يجب على اللاعب أن يعرض مطالبه على المدير الإداري.

ربع راتب للاعبي الجليل

تسلم لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، ربع راتب، على أمل استكمال الراتب فور تسلم النادي لمستحقاته المالية من الاتحاد.

وتسلم اللاعبون ربع الراتب، بعد المباراة الودية التي جرت مع الحسين إربد على ملعب الأخير، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويواصل الجليل بقيادة المدير الفني العراقي جبار حميد، تدريباته ومبارياته الودية، استعدادا لاستئناف دوري المحترفين، حيث يلتقي يوم غد الاثنين مع فريق الجزيرة على ملعب الأخير.

نجم يبحث عن شكوى ضائعة في الاتحاد

تفاجأ أحد نجوم كرة القدم المحليين، بضياع شكوى سبق وأن تقدم بها ضد النادي الذي كان يلعب في صفوفه، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وفي التفاصيل فإن اللاعب، أراد أن يتابع مصير الشكوى التي تقدم بها في اتحاد الكرة قبل حوالي 3 سنوات، للتعرف على مصيرها وأين وصلت، ليتفاجأ برد من الاتحاد بعدم وجود الشكوى.

اللاعب أصيب بالذهول من رد الاتحاد، وحاول يوم الخميس الماضي، التواصل مع المسؤول في الاتحاد دون أن يتمكن من ذلك.

المشكلة أن اللاعب لا يريد أن يعلم ناديه السابق بضياع الشكوى، خوفا من المزيد من المماطلة، الأمر الذي دفعه للتواصل مع النادي، لعرض تسوية مالية كمبادرة منه لحل الموضوع.

اللاعب وفي رده على استفسارات “الغد”، أكد ابلاغه بعدم وجود أثر للشكوى في الاتحاد، مبديا دهشته من ذلك، وبالتالي متابعة الموضوع لمعرفة اين ذهبت الشكوى وما هو مصيرها؟، خاصة وأن اللاعب لا يريد أن يتقدم بشكوى جديدة.

مالوش يلتحق بالمنتخب قبيل مباراة الكويت

التحق مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني لكرة القدم كريم مالوش، قبيل انطلاق مباراة منتخب النشامى أمام نظيره الكويتي بساعات فقط.

ولم يتواجد مالوش في التدريب الأخير الذي سبق المباراة التي جرت في الكويت، لتواجده في لندن، بسبب ظروف خاصة وفق ما يتحدث به لاعبو المنتخب، وتفاجأ لاعبو المنتخب بتواجد مالوش في الفندق، ليلة المباراة.

وتولى مظفر معمر في الأيام الماضية، الإشراف على جوانب اللياقة البدنية في المنتخب، أثناء غياب مالوش.

اللاعب محمود شلباية والمذيعة ميسون يونس – (من المصدر)

المدير الإداري للوحدات محمد جمال (يمين) – (أرشيفية)

مدرب اللياقة في المنتخب كريم مالوش (يسار) – (ارشيفية)

محترف الرمثا اللبناني ماجد عثمان – (أرشيفية)

كواليس النجوم

• معلومات تفيد أن لاعبا في المنتخب الوطني لكرة القدم، بات مرشحا للاحتراف في نادي الكويت الكويتي، بعد مفاوضات جرت مع اللاعب أثناء تواجده في عمان. لاعب المنتخب وقبل مرافقته للنشامى في رحلتي دبي والكويت، وجه إنذارا إلى ناديه الأردني، لطلب مستحقاته المالية، تمهيدا لفسخ عقده رسميا، على أمل التوقيع لفريق الكويت. النجم ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الكروي الحالي. اللاعب اصطدم بوضعه على مقاعد البدلاء في المنتخب لفترات طويلة (على غير التوقعات)، ما أثار حفيظته ومخاوفه من ضياع فرصة الاحتراف.

• المدربون الذين تقدموا لشغل وظائف مدربين ومساعدين في المنتخبين الشباب والناشئين، يتوقعون أن تتضح الأمور خلال الأسبوع الحالي. المدربون يترقبون إعلان أسماء المدربين، علما بأن اللجنة الفنية في الاتحاد المعنية باختيار المدربين، لم تلتق مدربي الحراس والإداريين، ما أثار التكهنات بآلية الاختيار، ومن هم الأشخاص المختصون الذين سيتولون اختيار هاتين الفئتين.

• عاد ملعب السلط لفتح أبوابه للتدريبات والمباريات، بعد فترة من الإغلاق بسبب الصيانة. فريق السلط أجرى تدريبه يوم أمس على الملعب المزروع بالعشب الطبيعي.

• تشهد تدريبات أحد أندية المحترفين لكرة القدم، غيابا في الحماس وفتورا في الأداء والالتزام بكل ما يطلبه المدرب، بسبب عدم قدرة النادي على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة كثيرا. مصدر في النادي، كشف عن توقعات برؤية الفريق عند استئناف الدوري، دون لياقة بدنية وبعيدا عن الجاهزية، بسبب التدريبات التي يخوضها اللاعبون على استحياء.

• مواقع التواصل الاجتماعي، حفلت بالانتقادات لأداء المنتخب الوطني أمام الكويت والذي انتهى بالتعادل دون أهداف. الشارع الرياضي، صب جام غضبه بالدرجة الأولى على الجهاز الفني.