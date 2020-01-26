عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يهبط 62 %

هبة العيساوي

عمان – تقلصت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 62 % أو بمقدار 1.26 مليار دينار، مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2018، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

ووفقا للتقرير الشهري لميزان المدفوعات في نشرة البنك المركزي سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي مستوى 770.7 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره مستوى 2.039 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الذي سبقه.

وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 9.3 % في نفس الفترة من العام السابق.

ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان والتي تنعكس بشكل أو بآخر على ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الاسواق العربية والاقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.

ووفقا لبيانات المركزي، تراجع عجز ميزان السلع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 15.1 بالمئة إلى 4.6 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.

وارتفع العجز المسجل في صافي حساب الدخل الاولي بمقدار 2.6 ملیون دینار لیصل إلى 81.9 ملیون دینار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2019 مقارنة مع عجز بلغ 79.2 ملیون دینار خلال الفترة المقابلة من العام 2018.

ویعود ذلك بشكل رئیس لارتفاع العجز المسجل في صافي دخل الاستثمار بمقدار9.9 ملیون دینار،وارتفاع وفر صافي تعویضات العاملین بمقدار 7.3ملیون دینار.

وارتفع صافي وفر حساب الدخل الثانوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2019 بمقدار 86.5 ملیون دینار لیصل 2,252.6 ملیون دینار مقابل وفر مقداره 2,166.1 ملیون دینار خلال الفترة المقابلة من العام 2018.

وقد جاء ذلك نتیجة لارتفاع صافي وفر التحویلات الجاریة للقطاع العام) المنح الخارجیة (بمقدار36.5 ملیون دینار لیبلغ نحو316.7 ملیون دینار، وارتفاع صافي وفر التحویلات الجاریة للقطاعات الأخرى بمقدار 50.0 ملیون دینار لیصل إلى 1.935.9 ملیون دینار.

فيما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 13 % ليبلغ 473.1 مليون دينار مقارنة مع 543 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2018.

وكان العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات قد تراجع في العام 2018 إلى 2.107 مليار دينار ( 7 % من الناتج المحلي) مقارنة مع عجز مقداره 3.05 مليار دينار (10.6 % من الناتج المحلي) في العام 2017.