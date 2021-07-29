عجز الحساب الجاري يتضاعف 5 مرات

هبة العيساوي

عمان- تضاعفت قيمة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد المنح خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 552 % (5 مرات) بزيادة مقدارها 950 مليون دينار، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من العام 2020، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

ووفقا للتقرير الشهري في نشرة البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات (بعد المنح) في الربع الأول من العام الحالي مستوى 1.122 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره مستوى 172.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في الربع الأول من العام الحالي نحو 15.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3 % في نهاية العام الماضي.

أما باستثناء المنح، فقد سجل العجز في الحساب الجاري في الربع الأول مقدار 1.2 مليار دينار بارتفاع نسبته 356 % مقارنة مع 263.3 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتأثر مستوى عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعدد من البنود البارزة المكونة لهذا الميزان التي تنعكس بشكل أو بآخر ارتفاع أو انخفاض مستوياته، ومن هذه البنود مقدار عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يعكس العلاقات التجارية بينها وبين دول العالم الخارج من خلال الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، إلى جانب بنود أخرى مهمة ككل من الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي.

ووفقا لبيانات المركزي، تراجع العجز في حساب السلع خلال الربع الأول بنسبة 25.5 % إلى 1.53 مليار دينار مقارنة مع 1.22 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل حساب الخدمات عجزا في الربع الأول من العام الحالي مقداره 201 مليون دينار، مقارنة مع وفر مقداره 355 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.

وسجل العجز المسجل في صافي حساب الدخل الأولي بمقدار 5.4 ملیون دینار مقارنة مع وفر بلغ 11.6 ملیون دینار خلال الفترة نفسها من 2020.

ویعود ذلك بشكل رئیس لتحقيق صافي دخل الاستثمار عجزا مقداره 56.8 ملیون دینار، مقابل عجز 38.7 مليون دينار، وارتفاع وفر صافي تعویضات العاملین بمقدار 1.1 مليون دینار ليصل إلى 51.3 مليون.

وانخفض صافي وفر حساب الدخل الثانوي خلال الربع الأول بمقدار 66.1 ملیون دینار لیصل 615.7 مليون دینار مقابل وفر مقداره 681.8 مليون دینار خلال الفترة نفسها من العام 2020.

وقد جاء ذلك نتیجة لانخفاض صافي وفر التحویلات الجاریة للقطاعات الأخرى بمقدار 54.5 ملیون دینار لیبلغ نحو 536.5 ملیون دینار، وانخفاض صافي وفر التحویلات الجاریة للقطاع العام (المنح الخارجية) بمقدار 11.6 ملیون دینار لیصل إلى 79.2 مليون دینار.

وهبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الأول بنسبة 70 % إلى ما مقداره 61.3 مليون دينار مقارنة 209 ملايين في الفترة نفسها من العام الذي سبقه. واتسعت قيمة عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات بعد المنح خلال العام الماضي 267 % أو بمقدار 1.79 مليار دينار، مقارنة مع مستواه في العام 2019، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

ووفقا للتقرير الشهري في نشرة البنك المركزي، سجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات (بعد المنح) في العام الماضي مستوى 2.47 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره مستوى 672 مليون دينار خلال العام الذي سبقه.

وشكلت قيمة العجز في الحساب الجاري في العام الماضي نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.1 % في العام السابق.