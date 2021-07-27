عجز الميزان التجاري يرتفع 30 % في 5 أشهر

عمان-الغد- ارتفع عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بنسبة 30 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري 3.2 مليار دينار، بحسب ما أظهرته دائرة الإحصاءات العامة، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 42.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 44.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية.

وأشار التقرير الصادر عن الدائرة إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 قد بلغت 2381.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 19.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما مقداره 2143.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 22.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، وبلغت قيمة المعاد تصديره 238.3 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 بانخفاض نسبته 3.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 5581.8 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 بارتفاع نسبته 25.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 15.4 %، والأسمدة بنسبة 126.8 %، والبوتاس الخام بنسبة 6.5 %، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 38.7 %، ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.8 %، والفوسفات الخام بنسبة 16.9 %.

أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 10.8 %، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 56.7 %، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.2 %، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 21.1 %، والحبوب بنسبة 105.2 %، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 316.7 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 10.7 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 28.2 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 17.8 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 17.7 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 33.6 % ومن ضمنها الهند بنسبة 63.7 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 29.7 % ومن ضمنها هولندا بنسبة 27.9 %.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمتها بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 27.0 % وضمنها السعودية بنسبة 26.4 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 2.3 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.0 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 28.7 % ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 21.7 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 30.3 % ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 29.0 %.

أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 511.7 مليون دينار خلال شهر أيار (مايو) من العام 2021 مقابل 312.3 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام 2020، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 63.8 %.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة من 71.8 مليون دينار في شهر أيار (مايو) من العام 2020 إلى 100.7 مليون دينار في الشهر نفسه من العام 2021 بارتفاع بلغ 40.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الخضار والفواكه لتصل إلى 31.3 مليون دينار في شهر أيار (مايو) من العام 2021 مقارنة مع 15.0 مليون دينار في الشهر نفسه من العام 2020 بارتفاع بلغ 108.7 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية من 27.4 مليون دينار في شهر أيار (مايو) من العام 2020 إلى 91.6 مليون دينار في الشهر نفسه من العام 2021 بنسبة 234.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 22.5 مليون دينار في شهر أيار (مايو) من العام 2020 إلى 33.2 مليون دينار في الشهر نفسه من العام 2021 بنسبة 47.6 %.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي ومصنوعاته، والبوتاس الخام، والفوسفات الخام، والمنتجات الكيماوية غير العضوية والآلات والمعدات الكهربائية، والبن والبهارات، والألمنيوم ومصنوعاته، والحديد، والحيوانات الحية، والنحاس ومصنوعاته، والسجاد، والألبان. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 85.7 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر أيار (مايو) من العام 2021 مقارنة بما نسبته 74.4 % من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من العام 2020.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية المنوعة بنسبة 32.6 %، والمنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 92.8 %، ومحضرات الغسيل بنسبة 16.2 %، وأصناف من مواد نسجية بنسبة 97.4 %، في شهر أيار (مايو) من العام 2021.