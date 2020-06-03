عجلة دوري أبطال آسيا لكرة القدم تقترب من الدوران

كوالالمبور – اقتربت عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم من الدوران لكن يتعين عليها انتظار استئناف البطولات المحلية، بحسب ما ذكر الأمين العام للاتحاد القاري الماليزي دايتو ويندسور جون دلوكالة فرانس برس.

وبدأت بعض بطولات كرة القدم في العالم باستئناف نشاطها إثر توقف بدأ في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن معظم الدوريات لا يزال متوقفا حتى الآن.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي “نحن نقترب من عودة كرة القدم”.

لكنه أضاف بشأن المسابقة القارية “يجب أن ننتظر أولا عودة كل الدوريات المحلية”.

وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا والمسابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد الآسيوي، الى مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم والألعاب الاولمبية، بسبب “كوفيد-19”.

ومن الدول الـ12 الممثلة في دوري الأبطال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة تعود الى الملاعب، فيما تعود أربعة بطولات أخرى في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ومن المقرر ان يعود الدوري التايلاندي في أيلول/سبتمبر.

وقال جون ان الاتحاد القاري “لا يزال في مفاوضات” حول موعد الاستئناف، رافضا تحديد أي تاريخ لذلك.

وتوقف دوري أبطال آسيا قبل أربع مراحل على نهاية دور المجموعات الذي يشارك فيه 32 فريقا.

وكان مقررا إقامة نهائيي دوري الأبطال وكأس الاتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعما اذا كان الاتحاد القاري سيعمد إلى تغيير شكل ونظام البطولتين على غرار إقامة مباراة واحدة في الادوار الاقصائية بدلا من ذهاب واياب لتفادي انتقال العدوى، قال جون ان المحادثات لا تزال مستمرة.

تابع “ندرك أن اصحاب المصلحة، من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة الأوفياء، يتوقون لعودة المسابقات الآسيوية”.

أضاف “لاعبونا أيضا متحمسون للعودة الى الملعب لامتاع الجماهير. لكن كما كرّر الاتحاد الآسيوي منذ بداية هذه الجائحة، فإن صحة الجميع تبقى الأولوية القصوى”.