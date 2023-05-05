عجلون: أشجار تحجب الرؤية وتهدد السلامة المرورية

عامر خطاطبة

عجلون – يكاد لا يخلو طريق فرعي أو زراعي بمحافظة عجلون من وجود أشجار كبيرة على جوانبه، بحيث تسدل أغصانها وجذوعها على تلك الطرق، أو تكون متواجدة على منعطفات خطيرة تتسبب بحجب الرؤية أمام السائقين، وذلك كما هو الحال على طريق وادي الطواحين.

هذه الأشجار يرى عجلونيون أنها قد تهدد السلامة العامة، وتتسبب بحوادث خطيرة، فهي تجعل حدود الرؤية أمام السائقين في حالات التجاوز محدودة، بحيث يتفاجأ السائقون بقدوم مركبات من الاتجاه المقابل، كما أن بلوغ أغصانها إلى حرم الطرق ببعض المواقع يجعل السائقين لا يلتزمون بأقصى اليمين لتجنبها، مطالبين الجهات المعنية بتفقد الطرق وتقليم تلك الأغصان أو إزالة بعض الأشجار التي تشكل خطورة.

ويؤكد آخرون أن هناك بعض الأشجار تركت وسط الطرق عند فتحها وتعبيدها كما هو الحال على طريق كفرنجة- الشطورة -الوهادنة، مشيرين إلى أن الطريق تفتقر للإنارة الليلية وغير مخططة بالعواكس الفسفورية، كما أن تلك الأشجار وسط الطريق لا يوجد عليها عواكس تحذيرية للسائقين، ما قد يتسبب باصطدام المركبات بها.

ويؤكد أبو فراس الخطاطبة وجود أشجار زاد نمو اغصانها وامتدت إلى الطرق، بحيث باتت تحجب الرؤية، خصوصا على المنعطفات والطرق الضيقة، وأصبحت تشكل خطورة على السائقين، ما يستدعي تقليمها بشكل دوري، لا سيما طريق وادي الطواحين.

وزاد أن عددا من الطرق في المحافظة ما تزال تفتقر للإنارة الجيدة، مستهجنا عدم تزويد الطرق التي تم تعبيدها مؤخرا بالعواكس الليلية، وترسيم الخطوط الفسفورية التي توضح للسائقين جوانب ووسط الطريق، رغم أنها غير مكلفة، لافتا إلى طريق الشطورة الوهادنة والذي توجد وسطه أشجار ما تزال من دون عواكس تحذيرية.

وطالب حسان عريقات بتقليم الأشجار الحرجية، لا سيما تلك القريبة من جوانب الطرق، والتي قد تتسبب بحجب الرؤية، خصوصا على المنعطفات المتواجدة على طريق كفرنجة- وادي الطواحين- عجلون، لافتا إلى أن إزالة الأغصان اليابسة العالقة بالأشجار الحرجية سيساهم في الحد من حرائق الغابات.

ودعا إلى أن تبدأ مديرية الزراعة بعملية مسح لكافة المناطق في المحافظة من قبل مأموري وطوافي الحراج والتعاون من قبل المواطنين مع فريق المديرية من أجل حصر تلك الأشجار وتحديد مواقعها، وتنفيذ حملات تقليم للحفاظ على السلامة العامة.

وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن هناك مخصصات على موازنة المجلس، وضمن مخصصات الأشغال العامة، بحيث ستخصص لإنارة العديد من الطرق ومداخل المدن في المحافظة، وتزويدها بالعواكس الليلية والخطوط الفسفورية.

من جهته، يؤكد مدير زراعة محافظة عجلون المهندس حسين الخالدي، أن المديرية تطلق سنويا حملات لتقليم الأشجار على جوانب الطرق والمتداخلة والقريبة من أسلاك وأعمدة الكهرباء، مؤكدا أنه يجري وبشكل دوري تحديد المناطق التي تقترب فيها الأشجار من الطرق، وأعمدة واسلاك الكهرباء في جميع مناطق المحافظة والتي قد تشكل خطورة وتهديدا للسلامة العامة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة مشابهة ليتم التعامل معها فورا من خلال كوادر ورافعة مديرية الزراعة، مؤكدا أن حملات تقليم الأشجار وإزالة الاغصان من الشوارع الداخلية والطرق الخارجية بين المدن والبلدات ومناطق الغابات ستتواصل من أجل الحفاظ على السلامة العامة.