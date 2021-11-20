عجلون: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالضباب (صور)

عامر خطاطبة

عجلون– تشهد مناطق بمحافظة عجلون في هذه الأثناء هطولات مطرية غزيرة، مصحوبة بالرعد والضباب الكثيف، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه على الطرق، وفي الأودية وقنوات تصريف مياه الامطار.

وتتعامل الجهات المعنية من الاشغال والبلديات ومن خلالها فرقها مع الحالة الجوية السائدة، بحيث يتم فتح القنوات وإزالة الأنقاض العالقة بها لتسهيل جريان المياه إلى الأودية.

وأعرب مزارعون عن سعادتهم بهذه الامطار، خصوصا مزار عي الزيتون الذين انتظروا هذه الأمطار طويلا لغسل أشجارهم من الغبار والأتربة العالقة بها ، ما يسهل علية عملية قطاف ما تبقى من الثمار.

وقال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس حسين الخالدي إن أمطار الخير التي عمت مختلف مناطق المحافظة اعتبارا جددت آمال المزارعين كونها ستسهم في تحسن الموسم الزراعي وسيكون لها اثرا ايجابيا خاصة فيما يتعلق بالاشجار المثمرة والزراعات الشتوية البعلية وانبات محاصيل الحبوب خصوصا ( القمح والشعير) ومحاصيل البقوليات في حقول المزارعين الذين بادروا بحراثة اراضيهم وبذرها في بداية الموسم الزراعي، كما أن امطار الخير ستعود بالفائدة على الغطاء النباتي وتجدد نمو المراعي الطبيعية والمحميات الرعوية والثروة الحرجية وستعود بالفائدة ايضا على الثروة الحيوانية، بالاضافة الى دورها في تعزيز المخزون المائي والمساهمة بشكل فعال في تغذية المياه الجوفية وسد كفرنجة.

إلى ذلك، رفعت بلدية عجلون الكبرى جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

وقال نائب محافظ عجلون ورئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى الدكتور علي اللوزي، إن البلدية أعدت خطة عملية لمواجهة الظروف الجوية مشيرا إلى أنه تم فتح 6 غرف للعمليات واحدة رئيسة في مقر البلدية و5 أخرى في المناطق التابعة للبلدية (عجلون، عين جنا، عنجرة، الصفا، الروابي) حيث يشرف كل مدير منطقة على غرفة العمليات لادامة ومتابعة العمل عند الضرورة.

وأكد أنه تم تجهيز 23 فرقة عمل للعمل في مناطق البلدية مجهزة بالكوارد البشرية عند الضرورة ووقت الحاجة، لافتا الى أن البلدية قامت بعمل عديد من العبارات الصندوقية والجدران الاستنادية الحجرية والاسمنتية في النقاط الساخنة خاصة التي كانت تعاني من حدوث انهيارات فيها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأكد ان البلدية تعمل بالتشاركية والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين مناطق البلدية،ومع الدوائر ذات العلاقة كالاشغال العامة والدفاع المدني ومجلس الخدمات المشتركة وغرفة العمليات الرئيسة في المحافظة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري السيول والأودية وتثبيت الأجسام على أسطح المنازل خشية تطايرها.

وبين أنه سبق وعقد أكثر من اجتماع لمديري الدوائر في مقر البلدية ومديري المناطق حيث تم التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد ومعالجة اية ملحوظات تصل لغرف العمليات، لافتا الى أن البلدية قامت في وقت مبكر باعمال صيانة واعادة تاهيل عبارات ومقاطع المياه في الشوارع والاحياء وأماكن جريان الأودية والسيول واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أماكن تجمعات المياه.