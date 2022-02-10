عجلون: أمطار متواصلة وزخات ثلجية خفيفة في المرتفعات العالية

عامر خطاطبة

عجلون- تشهد محافظة عجلون منذ ليلة الأمس تساقطا غزيرا ومتواصلا للأمطار عم مختلف مناطقها، كما شهدت مناطق مرتفعة كرأس منيف وعبين وسامتا زخات ثلجية خفيفة، ما لبثت ان ذابت بفعل تساقط الأمطار، من دون حدوث اي اغلاقات للطرق.

وفي هذه الأثناء، تشهد باقي المناطق تساقط غزير للأمطار وهبوب رياح شديدة وضباب كثيف، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق ، وفي الأودية وقنوات تصريف مياه الامطار.

وتعاملت الجهات المعنية من الاشغال والبلديات ومن خلالها فرقها مع الحالة الجوية السائدة، بحيث عملت على فتح القنوات وإزالة الأنقاض العالقة بها لتسهيل جريان المياه إلى الأودية.

وكانت بلديات عجلون أعلنت جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، وإعلان حالة الطوارئ المتوسطة، حيث جهزت غرف عمليات في مختلف مناطقها.

وقال نائب رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد القضاة، إن البلدية أعدت خطة عملية لمواجهة الظروف الجوية مشيرا إلى أنه تم فتح 6 غرف للعمليات واحدة رئيسة في مقر البلدية و5 أخرى في المناطق التابعة للبلدية (عجلون، عين جنا، عنجرة، الصفا، الروابي) حيث يشرف كل مدير منطقة على غرفة العمليات لادامة ومتابعة العمل عند الضرورة.

وبين أن البلدية جهزت 23 فرقة عمل للعمل في مناطق البلدية طيلة الشتاء عند الضرورة وكلما استدعت الحاجة، وهي مجهزة بالكوارد البشرية، لافتا الى أن البلدية قامت بعمل عديد من العبارات الصندوقية والجدران الاستنادية الحجرية والاسمنتية في النقاط الساخنة خاصة التي كانت تعاني من حدوث انهيارات فيها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

إلى ذلك، مدير زراعة محافظة عجلون المهندس حسين الخالدي إن أمطار الخير التي عمت مختلف مناطق المحافظة عززت آمال المزارعين كونها ستسهم في تحسن الموسم الزراعي وسيكون لها اثرا ايجابيا خاصة فيما يتعلق بالاشجار المثمرة والزراعات الشتوية البعلية وانبات محاصيل الحبوب خصوصا ( القمح والشعير) ومحاصيل البقوليات في حقول المزارعين الذين بادروا بحراثة اراضيهم وبذرها في بداية الموسم الزراعي، كما أن امطار الخير ستعود بالفائدة على الغطاء النباتي وتجدد نمو المراعي الطبيعية والمحميات الرعوية والثروة الحرجية وستعود بالفائدة ايضا على الثروة الحيوانية، بالاضافة الى دورها في تعزيز المخزون المائي والمساهمة بشكل فعال في تغذية المياه الجوفية وسد كفرنجة.