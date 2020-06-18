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عجلون: إغلاق 11 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية منذ بداية كورونا

منذ 16 دقيقة
إغلاق محلات بعمان
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عجلون – أغلقت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة عجلون منذ بداية أزمة كورونا 11 منشأة غذائية، كما خالفت 160 محلا غير ملتزم بالشروط الصحية.
وقال مدير الصناعة، رائد الخصاونة، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن فرق المراقبة على الأسواق تتابع بشكل متواصل عمل الأسواق والمحال التجارية ومدى التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة مخالفة لا تطبق أمر الدفاع رقم 11 وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة بصورة فورية.(بترا)

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