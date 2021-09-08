عجلون: إغلاق 4 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع

عجلون- أغلقت لجان المراقبة والتفتيش في محافظة عجلون، اليوم الاربعاء، اربع منشآت مخالفة لأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية والوقائية.

وقال محافظ عجلون خالد الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية تكثف جولاتها الرقابية والميدانية على الأسواق والمحال التجارية ومختلف المؤسسات للتأكد من مدى التزامها بأوامر الدفاع من حيث تلقي المطعوم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام مواد التعقيم.

واشار الى انه تم تقسيم الحملات إلى “شفتين” صباحي ومسائي، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المتمثلة بأمر الدفاع 34 لسنة 2021 الذي ينص على أنه لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية الا إذا تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (بي سي ار) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة (سند أخضر).

ودعا المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والتقيد بجميع الاشتراطات والإقبال على تلقي المطعوم للحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.-(بترا)