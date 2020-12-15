عجلون: استخراج فحوص الكورونا في المحافظة مطلع الأسبوع المقبل

عامر خطاطبة

عجلون- كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، إنه تقرر استحداث مختبر لكشف النتائج الخاصة بفحص كورونا بكلفة 100 ألف دينار، مبينا أنه يجري حاليا عملية تدريب الكوادر الطبية والفنية من حملة الهندسة الجينية والمختبرات الطبية على كيفية التعامل مع العينات وإخراج النتائج.

وبين أن المختبر سيبدأ باستخراج النتائج داخل المحافظة مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، من دون الحاجة لارسالها للمختبرات المركزية، وذلك في سبيل تسهيل إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، لسرعة التأكد من النتائج التي تساهم في الحد من نقل العدوى،متوقعا أن تتضاعف أعداد الفحوصات خلال الشتاء الحالي مع استحداث المختبر المتخصص بكشف وإعلان نتائج الفحوصات من دون الحاجة لإرسالها إلى المختبرات المركزية.

وأشار عناب إلى أن عدد الإصابات في المحافظة بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 7800 إصابة من بين ما يزيد عن 52500 عينة تم أخذها، وبما يزيد عن ربع عدد سكان المحافظة، لافتا إلى تراجع العينات اليومية التي يتم سحبها في 6 مراكز ثابتة، وفرقتين ميدانيتين، إلى متوسط يومي يبلغ 400 عينة.

وأوضح أنه سيتم تجميع العينات من جميع المراكز الصحية في المحافظه وارسالها الى مركز صحي عنجرة الشامل والذي زود بأحدث الاجهزة الطبية ذات الدقة العالية، بالإضافة إلى سرعة إظهار النتيجه خلال 24 ساعة.