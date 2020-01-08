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عجلون: الأمطار تداهم أسرة تسكن في خيمة

منذ 44 دقيقة
مياه الأمطار تداهم خيمة (تعبيرية )
مياه الأمطار تداهم خيمة (تعبيرية )

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عجلون – أخلت لجنة السلامة العامة في محافظة عجلون، الأربعاء، أسرة تسكن في خيمة وسط غابة بين بلدتي رأس منيف والمرجم، داهمتها مياه الأمطار الغزيرة إلى معسكر الحسين للشباب مؤقتاً.

وأشرف على عملية الإخلاء رئيس لجنة السلامة العامة محافظ عجلون سلمان النجادا الذي أوعز بتأمين الأسرة بسكن مؤقت وتوفير الظروف المناسبة لهم للعيش في أمان وسلام وطمأنينة من باب المسؤولية المجتمعية.

وقال إنه سيتم تأمين الأسرة بلوازم تموينية وأغطية وغير ذلك من خلال مديرية التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن المحافظة ومن خلال غرفة العمليات أعلنت استعدادها وجاهزيتها بالتنسيق مع الدوائر والبلديات؛ للتعامل مع المنخفض الجوي وتلقي ملاحظات المواطنين.

وأهاب النجادا بالمواطنين عدم الخروج من المنازل نظراً لتساقط الأمطار بغزارة والضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية. -(بترا)

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