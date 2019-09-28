عجلون: التضحية بـ60 شجرة حرجية لإنشاء مواقف لمستشفى الإيمان

عامر خطاطبة

عجلون- وافق وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة، وخلال زيارته أمس لمحافظة عجلون، على قطع 60 شجرة حرجية من أجل الإسراع بإتمام المرحلة الثالثة من مستشفى الإيمان الحكومي، بإستغلال الموقع الذي تتواجد فيه تلك الأشجار للمصلحة العامة ولإقامة مبنى من 3 طوابق وساحات مخصصة لمواقف المركبات، بحيث يقوم المتعهد بنقلها وزراعتها في مكان يحدد من قبل الجهات المعنية.

وأكد أن الوزارة تعمل وفق طاقتها وامكانتها من اجل حماية الثروة الحرجية من الاعتداء عليها بالتقطيع او الحرائق، معربا عن امله ان يكون المجتمع المحلي حاضنة للحفاظ على هذه الثروة بالشراكة والتعاون مع الوزارة، مبينا أنه سبق وأن طمرت مئات الاشجار الحرجية في الموقع بسبب الإنشاءات.

وزاد محافظة عجلون تحظى باهتمام القيادة الهاشمية نظرا للميزات النسبية التي تتمتع وتتوفر فيها، لافتا الى ان المخطط الشمولي الذي يجري العمل على انجازه بتوجية من جلالة الملك عبد الله الثاني من قبل لجنة وزارية سينهض بالمحافظة ويساهم في تنميتها وتطويرها.

وأكد خلال الزيارة التي التقى خلالها محافظ عجلون محمد عطالله غاصب ورئيس واعضاء مجلس المحافظة بحضور النائبين المحامي احمد فريحات ووصفي حداد ورئيس واعضاء اتحاد المزارعين واتحاد المزارعات الاردنيات وفاعليات مجتمعية أن الوزارة وضعت عنوانا لها ان الزراعة قيمة وليست سلعة وامن وطني واستراتيجي، مبينا ان الوزارة حافظت على العديد من المنتجات المحلية الزراعية واوقفت الاستيراد لحماية المنتج المحلي بما يساهم في دعم المزارعين والقطاع الزراعي.

وكشف الشحاحدة انه وبتوجيهات من جلالة الملك ومخرجات ولقاء جلالته مع اهالي المحافظة مرخرا، سيتم انشاء مصنع بين محافظتي عجلون وجرش للاستفادة من متبقيات الاشجار الجافة واليابسة وجفت الزيتون لغايات الوقود للحد من الاعتداء على الغابات، مشيرا الى انه يجري حاليا العمل على انشاء 12 متنزها في مختلف المحافظات حيث يتم فيها توفير كافة الخدمات والمرافق لخدمة الزوار والمتنزهين بحيث تكون مناطق آمنة بيئيا وتحد من السياحة العشوائية، لافتا إلى أنه يتم حاليا زراعة الف دونم ضمن اراضي محطة مراعي راجب وريها بالمياه المعالجة من محطة التنقية بقيمة 500 الف دينار تم توفير المبلغ من صندوق حماية البيئة.

واوعز الى كوادر مديرية الزراعة بالعمل الفوري على اطلاق حملة لمكافحة النمل الابيض للحفاظ على الاشجار المثمرة في منطقة راجب، معلنا عن انشاء مركز للارشاد الزراعي في قضاء عرجان لخدمة المزارعين وتقديم الخدمة لهم.

واعرب محافظ عجلون محمد عطالله غاصب عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يناقش واقع القطاع الزراعي في المحافظة والتحديات التي يواجهها المزارعون وذلك ضمن التوجهات الملكية بالوقوف على اهم التحديات وتلمس احتياجات القطاعات الانتاجية في المحافظات في الميدان، لافتا الى ان القطاع الزراعي يعتبر ميزة نسبية للمحافظة ومصدرا رئيسا للدخل لابناء المحافظة حيث تتميز المحافظة بتنوع منتجها الزراعي وجودته ما اكسبه سمعة على مستوى المملكة والمنطقة.

واستعرض رئيس مجلس المحافظة عمر المومني اهداف ومحاور اللقاء الذي يسلط الضؤ على الواقع الزراعي وهموم ومعاناة المزارعين في ظل ارتفاع كلف الانتاج وتزايد الفقر والبطالة.

وبين رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة المهندس سامي الفريحات ابرز مطالب القطاع الزراعي والتي تتمثل بانشاء مصنع للصناعات الغدائية ومشروع تطوير وادي الطواحين ومحيط سد وادي كفرنجة وتقديم الدعم لموظفي الحراج ودعم المزارعين من خلال مكافحة الآفات والامراض التي تصيب الاشجار المثمرة وتكثيف الرقابة على المشاتل الخاصة والاهتمام بالارشاد الزراعي.

كما طالب نواب واعضاء مجلس المحافظة والمزارعون بالعمل على زيادة عدد الطوافين للحفاظ على الثروة الحرجية وزيادة مخصصات تبطين اقنية الري في المناطق المروية وزراعة الاراضي والمساحات الخالية ودعم مديرية زراعة كفرنجة بالاليات ودعم بلدية كفرنجة بالحاويات ومكافحة الحشرة القشرية التي تصيب اشجار الزيتون في منطقة الشفا.

وكان الشحاحدة قد زار مديريتي الزراعة والبيئة في المحافظة والتقى موظفيها واستمع لمطالبهم واحتياجات الدائرتين كما زار مشروعين زراعيين،كما التقى في محطة حراج اشتفينا طوافي الحراج واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم واعدا بدراسة الطلبات بما يتوافق مع المصلحة العامة وامكانيات الوزارة كما افتتح برج حراج اشتفينا ومستودع الحطب الذين تم انشاؤهما من قبل الوزارة.