إخماد 3 حرائق في أعشاب وأشجار بعجلون



عامر خطاطبة

عجلون– تعاملت فرق الاطفاء في مديرية دفاع مدني محافظة عجلون وعمال الحماية والطوافون بمديرية زراعة المحافظة مع 3 حرائق اندلعت اليوم بمواقع مختلفة في محافظة عجلون.

وأكدت مصادر الدفاع المدني والزراعة أن فرقهم تمكنت من السيطرة عل. حريق شب في اعشاب جافة وبعض الاشجار في منطقة أوصرة بمساحة 130 دونما، حيث بذلت الكوادر جهودا كبيرة لإخمادها وتبريدها.

كما تواصل الفرق عملية السيطرة وعمليات التبريد على حريقين اندلعا في منطقة عجلون، وكان أحدهما في غابات طريق وادي الطواحين- كفرنجة، والآخر قرب منطقة مدرسة الاميرة عائشة بنت الحسين.

وبين المصادر ذاتها أن وعورة المناطق وعدم وجود طرق كان من اكبر المعيقات التي تواجة كوادر ورجال الاطفاء، داعيا المواطنين الى التعاون والابلاغ عن اي مفتعل أو متسبب بهذه الحرائق التي تأتي على ثروة وطنية عزيزة.