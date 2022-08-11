عجلون: العثور على جثة عشريني في المجمع الرياضي

عجلون- عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الخميس، على جثة شاب يعمل في المجمع الرياضي في عجلون متوفيا وهو معلق على إحدى المظلات .

وأكد شهود عيان ان الدفاع المدني وأفراد الأمن يتواجدون بكثافة في المجمع الرياضي منذ الصباح، حيث من المنتظر أن يقوم الطب الشرعي بمعاينة الجثة للوقوف على أسباب الحادثة.

وأكدوا أن الشاب المتوفي يعمل كحارس في المجمع الرياضي منذ عدة سنوات ويبلغ من العمر حوالي ال 26 عاما.