عجلون: انتعاش الحركة السياحية بالمناطق الطبيعية والمحمية

عجلون- ساهمت الاجواء الرطبة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها مناطق محافظة عجلون في انعاش الحركة السياحية وزيادة اقبال المتنزهين والزوار للتمتع بجمال المحمية والشلالات التي تعتبر متنفسا للعائلات والباحثين عن الراحة .

واستغل المئات من الزوار عطلة نهاية الاسبوع للترفيه عن انفسهم والتواجد بأماكن يتمكن فيها الاطفال من اللعب والاستجمام واقامة حفلات الشواء بمناطق اشتفينا والطواحين وراجب وسد كفرنجه .

وقال مدير محمية غابات عجلون عثمان الطوالبة، ان مرافق المحمية السياحية والبيئية تشهد حاليا بداية حركة سياحية جيدة بعدما تم تجهيزها وتأهيلها أمام الحركة السياحية واستقبال الزوار مجددا بعد توقف القطاعات السياحية جراء التدابير والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبين ان استقبال الزوار يخضع لضوابط وتعليمات السلامة العامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وتوقع مدير السياحة محمد الديك، ان تشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة حركة سياحية نشطة وخاصة بعد العمل من جديد ببرنامج أردنا جنة الذي تطلقه وزارة السياحة سنويا لتشجيع السياحة الداخلية .

ودعا نائب رئيس جمعية البيئة الاردنية المحامي معاذ البدور الزوار الى الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وعدم تلويث البيئة. -(بترا)