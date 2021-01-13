انطلاق حملة التطعيم في عجلون

عامر خطاطبة

عجلون- بدأت في محافظة عجلون اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا في مركز صحي عجلون للأشخاص المسجلين على المنصة.

وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب إن التطعيم ضد فيروس كورونا سيستمر يوميا حتى نهاية الدوام الرسمي من قبل الكوادر التي تم تدريبها مسبقا لهذه الغاية وبإشراف طبي، موضحا أن التطعيم سيكون خلال الأسبوع الاول في مركز صحي عجلون الشامل للمسجلين على المنصة والذين تم ابلاغهم بذلك، مؤكدا وصول كميات من اللقاح الصيني الاماراتي، كما ستصل اليوم كميات أخرى من لقاح فايزر .

وبين الدكتور عناب انه تم تزويد المحافظة بثلاجة رئيسة كبيرة مخصصة لحفظ اللقاحات تحت درجة – 86 وتم وضعها في مركز صحي عجلون الشامل بالاضافة إلى 3 ثلاجات اخرى أصغر تم وضعها في مراكز عجلون الشامل والامير الحسن الشامل في كفرنجة واشتفينا الشامل لخدمة المنطقة الشمالية وتم تزويد هذه المراكز بمولدات كهرباء إضافية.

واشار الى أن الحكومة سعت بشكل حثيث وفي وقت مبكر منذ ظهور الجائحة إلى توفير اللقاح للمواطنين فور توافره من خلال الدخول في اتفاقيات ملزمة مع الشركات الرائدة في تطوير هذا النوع من اللقاحات والتي كانت تجاربها واعدة منذ البداية، لافتا إلى أن الأردن رصدت الميزانيات والموارد اللازمة من أجل تحقيق ذلك.

ودعا عناب المواطنين إلى ضرورة اخذ هذا اللقاح، مؤكدا أن تلك الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة وتعطي ثقة لا متناهية في لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه المملكة لحماية المواطنين فيها لما له من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان بعون الله، مؤكدا أن باب التسجيل ما يزال مستمرا على المنصة المخصصة لهذه الغاية وأن الجهة المسؤولة عن إرسال الرسائل النصية بالأشخاص المعنيين هي مركز إدارة الأزمات مع وجود ممثلين من وزارة الصحة.

ودعا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي لا أساس لها من الصحة كون المطعوم قد ثبتت مأمونيته وجاء لحماية صحة الإنسان من هذا الفيروس ،مشيرا إلى أن اللقاح سيكون وسيلة وقاية وأمان من الإصابة وسيكون له دور فاعل في الحماية وعودة الحياة إلى طبيعتها.