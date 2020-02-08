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عجلون: انهيارات تعرقل حركة المرور على طريق وادي الطواحين

منذ ساعة واحدة

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عجلون- اشتكى مواطنون من كثرة الحفر وحدوث الانهيارات نتيجة التساقط الغزير للأمطار، على طريق وادي الطواحين التي تربط محافظة عجلون بمدينة كفرنجة، ما يربك حركة السير على الطريق للمشاة وسائقي المركبات.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على معالجة الاختلالات بالطريق الحيوي،الذي يشهد حركة سير مستمرة، مبينين ان هذه المطالبات متكررة وخصوصا ان الطريق ضيق ويشهد منحدرات حادة تشكل خطورة على مستخدميه.

محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة، سلمان النجادا بين أهمية الطريق وحرص اللجنة على اتخاذ الاجراءات السريعة وخصوصا في ظل الظروف الجوية السائدة.

واضاف انه يتم التنسيق مع الاشغال وبلدية كفرنجة لإزالة أية عوائق وخاصة الانهيارات من أجل تسيير الحركة المرورية على الطريق مبينا ان غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة الملاحظات التي تردها للتعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين.

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