عجلون.. بدء تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة (فيديو)

عامر خطاطبة

عجلون- بدأت المناطق المرتفعة في محافظة عجلون، كرأس منيف وسامتا وصخرة واشتفينا وعبين، تشهد قبل قليل بدء تساقط زخات ثلجية، فيما تشهد باقي المناطق امطارا غزيرة ورياحا شديدة قارصة البرودة.

وكانت المحافظة شهدت مختلف مناطقها خلال اليومين الماضيبن إمطارا غزيرة ممزوجة بالثلوج وحبات البرد في المناطق المرتفعة، ومصحوبة بالرياح الشديدة.

ووفق ارقام مديرية الزراعة فقد تجاوزت كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الاسبوع الحالي حاجز 150ملم في مختلف المناطق، ما تسبب بارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع والاودية المؤدية إلى سد كفرنجة.

وأكد محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية حذرت المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة ومجاري السيول والابتعاد عنها والانتقال الى المناطق المرتفعة والاكثر امانا حفاظا على سلامتهم، لافتا إلى أنه ومن خلال المتابعات الميدانية لمناطق المحافظة وغرف العمليات الفرعية في البلديات لوحظ مدى التعاون والعمل بروح الفريق بين جميع الدوائر والمؤسسات الخدمية من الامن العام والدفاع المدني والأشغال العامة والبلديات ومجلس الخدمات المشتركة لمواجهة أي طارىء ، مشيرا الى ديمومة عمل غرفة الرئيسة والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين ومتابعة تطورات الحالة الجوية اولا بأول، مؤكدا توفر المحروقات في المحطات والغاز بكميات كافية.

ودعت مديرية شرطة المحافظة المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الرئيسة والفرعية وعدم السرعة والتأني حفاظا على سلامتهم، سيما خلال ساعات الليل وتوقع تشكل الانجماد .

ودعت مياه المحافظة المواطنين إلى عدم ربط مزاريب اسطح المنازل على شبكات الصرف الصحي نظرا لما يتسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه عن أسطح المنازل الى داخل شبكات الصرف الصحي وتكون أكبر من طاقتها الاستيعابية ما يؤدي الى اندفاع المياه العادمة من مناهل شبكة الصرف الصحي الى الشوارع، وعدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لأجل تصريف مياه الامطار المتجمعة لان هذا التصرف يتسبب بدخول العديد من المواد الصلبة الى داخل شبكات الصرف الصحي، ما يؤدي الى انسداد هذه الشبكات وفيضان المياه العادمة في الشوارع.

و تابع رؤساء بلديات المحافظة تنفيذ خطط الطوارىء ميدانيا في مناطقهم، مؤكدين أن كوادر البلديات تابعت اوضاع المواطنين جراء الامطار الغزيرة التي هطلت لتقديم العون والمساعدة وفتح العديد من مقاطع المياه في الشوارع التي اغلقت بسبب الأمطار التي جرفت معها الحجارة والأتربة .

وبين مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان أن كميات الامطار التراكمية التي هطلت على المحافظة حتى اليوم ستساهم في تحسين الموسم الزراعي، خصوصا وأن أغلب مناطق المحافظة تجاوزت كمياتها التراكمية 300 ملم .