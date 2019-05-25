عجلون : بيئيون يحذرون من تزايد الحرائق

عجلون- حذر عدد من الناشطين البيئيين في محافظة عجلون من خطر تزايد الحرائق نتيجة اشتعال الاعشاب الجافة في ظل ارتفاع الحرارة مما يتسبب بخسائر كبيرة على القطاع الزراعي.

ودعا عضو الهيئة الاستشارية لجمعية البيئة الاردنية عبدالله العسولي الى اهمية تكاتف كافة الجهود من قبل الجهات المعنية من اجل ازالة الاعشاب الجافة وخطرها وزيادة قابليتها للاشتعال في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومنع وقوع الحرائق وحماية الثروة النباتية والحرجية.

وبين عضو جمعية الكوكب الاخضر لحماية البيئة ان كافة المناطق السياحية في المحافظة تشهد غزارة في كميات الاعشاب الجافة والتي من شانها ان تشكل خطرا على الغابات وتستنزف طاقات كبيرة في حال اشتعال النيران فيها الامر الذي يستدعي من الجهات المعنية العمل على ازالة خطرها .

وقال رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة محافظ عجلون علي المجالي لوكالة الانباء الاردنية “بترا” انه تم التاكيد على جميع الجهات المعنية من زراعة وبيئة ودفاع مدني من التنسيق وتوحيد الجهات من اجل حماية الغابات والتخلص من الأعشاب الجافة التي تشكل خطورة على الثروة الحرجية .

بدوره اشار رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي انه تم تخصيص 100 الف دينار من اجل تشغيل ايدي عاملة في المبادرة التي اطلقها المجلس لحماية الغابات من الحرائق خلال فصل الصيف من خلال ازالة الاعشاب الجافة على جوانب الطرق وبين الغابات .

ودعا إلى أهمية التشاركية الفاعلة ما بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وتفعيل العمل التطوعي التشاركي للعمل على اجتثاث الأعشاب الجافة التي تكون عادة سبباً في نشوب الحرائق وخصوصاً تلك الموجودة على أرصفة الطرقات وفي الساحات أو تلك الموجودة بالقرب من الأشجار المثمرة أو التي بين الأشجار الحرجية وذلك لتقليل احتمالية نشوب الحرائق بشكل عام.-(بترا)