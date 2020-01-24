عجلون: تأخير موعد امتحانات الطلبة لغاية الساعة 9 صباحا

عجلون- قرر مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون المهندس عبد الرحيم العدمات وبالتنسيق مع المحافظ سلمان النجادا أن يكون موعد بدء الامتحان للطلبة ليوم غد السبت عند الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة والكادر التدريسي بسبب الظروف الجوية السائدة.

-(بترا)