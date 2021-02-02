عجلون: تجمع المياه بشارع عبين الرئيس..مشكلة مزمنة وحلول قاصرة

عامر خطاطبة

عجلون- ما تزال مشكلة تجمع مياه الأمطار على الشارع الرئيس في منطقة الإشارة الضوئية في عبين، بمحافظة عجلون مشكلة تتكرر عند الهطلات المطرية الغزيرة كل موسم، وتستعصي على الحلول السابقة التي وضعتها” الأشغال” لتجاوز المشكلة.

ويؤكد سكان أن الأمطار الغزيرة تكشف عن عيوب ونقاط ضعف أخرى في المحافظة، كمحدودية استيعاب قنوات تصريف مياه الأمطار، ما يؤدي لارتفاع منسوبها على الطرق وتسببها بتضررها وتشكل الحفر، وحدوث انهيارات ترابية.

وطالب النائبان بلال المومني وصفاء المومني بحل جذري لمشكلة تجمع المياه عند الإشارة الضوئية في منطقة عبين، مؤكدين أن يسبق أي حل عمل دراسة فنية متخصصة، بحيث توصي بالحلول الفاعلة التي تنهي تكرار المشكلة في حال الهطلات الغزيرة.

ويقول ثابت المومني، إن تجمع مياه الأمطار في منطقة عبين مشكلة تتكرر منذ سنوات، مؤكدا أن الحلول السابقة بتركيب مضخات لم تكن فاعلة بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتسبب بفيضان المياه على الطريق الرئيس بين عجلون وإربد وتعطل حركة المرور.

ويرى علي المومني، أن المشكلة تكمن في انخفاض المنطقة ما يمنع المياه من تجاوز نهاية الشارع، وبالتالي الانسياب طبيعيا إلى القنوات على جانب الطريق والمؤدية إلى الأودية، ما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة، لمنع تجمع المياه.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، تفقد اخيرا عددا من المواقع في محافظة عجلون، واطلع على الاستعدادات الميدانية، حيث شملت جولة الوزير بركة البيادر ومثلث عبين وعبلين ومثلث صخرة.

وأوعز الكسبي إلى المعنيين في الوزارة بدراسة واقع بعض المناطق وتقديم تقارير مفصلة للحلول المقترحة للبدء بدراستها تمهيدا لتوفير المخصصات وطرح العطاءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، مؤكدا حرص الوزارة على التشاور مع نواب المحافظة ومجالس المحافظة والبلديات والمواطنين وصولا إلى صيغة وفهم مشترك يتمثل بدراسة ومراجعة المشاريع والخطط المختلفة، سواء في مجال الطرق الرئيسية والزراعية، للاطلاع والوقوف على المطالب من اجل تحديد أولويات للمشاريع عند إعداد الموازنة المقبلة والمخصصات التي سيتم رصدها.

واستمع الوزير خلال زيارته التفقدية التي جاءت بحضور محافظ عجلون سلمان النجادا، والنائبين الدكتور بلال المومني والدكتورة صفاء المومني ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني ومدير الاشغال ماجد العلون ورئيس بلدية الجنيد فخري المومني وعضوي مجلس المحافظة فتحي المومني وأحمد المومني، إلى ملاحظاتهم حول منطقة الجنيد، حيث طالبوا بالعمل على إيجاد حل جذري للمشكلة التي تتكرر ومعالجة تجمعات المياه التي تعرقل حركة السير وتلحق اضرارا بأصحاب المحال على جانبي الإشارة ومحيطها.

وعند توجه ” الغد” بالسؤال لمدير أشغال محافظة عجلون المهندس ماجد العلوان، حول ماهية الحلول الممكنة والدراسة الفنية المقترحة للمشكلة السابقة، قال بإنه غير مصرح له بالإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام، ولا يمكن ذلك إلا من خلال الجهة المخول لها بالتصريح في الوزارة.

إلى ذلك، يؤكد سكان في محافظة عجلون أن طبيعة المحافظة ووعورة مناطقها وشدة انحدارات الطرق في شوارع مدنها وقراها تحتاج إلى إعادة إنشاء قنوات تصريف لمياه الأمطار لتكون أكثر فاعلية وقادرة على استيعاب كميات الأمطار والسيول التي تتسبب بإتلاف الطرق.

وأكد أحمد خطاطبة، أن مجرد أعمال الصيانة الدورية للقنوات القائمة حاليا بات غير كاف، ما يستدعي توفير الدعم والمخصصات الكافية لإنشاء قنوات جديدة بمواصفات فنية.

وطالب الجهات المعنية من أشغال وبلديات بمعالجة الاختلالات والأضرار في البنى التحتية والشوارع في المحافظة ووضع الخطط العملية اللازمة، للتعامل مع السيول التي تدمر الطرق خلال فصل الشتاء واتخاذ السبل الكفيلة لأي طارئ، مؤكدا ان أعمال الصيانة للقنوات الحالية لا تمنع تشكل السيول في الطرق وإلحاق الضرر في المركبات ومداهمة المحال التجارية والمنازل في أحيان كثيرة.

ويؤكد رئيس بلدية كفرنجة الجديدة نور بني نصر، ان المدينة بحاجة إلى إعادة إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار في احيائها وطرقها، مؤكدا أن الدراسات بينت أن كلفتها في حال تم انشاؤها بمواصفات جيدة ستتجاوز 600 ألف دينار، ما يتطلب توفير المخصصات للبلدية التي تعاني ضعف الإمكانات.