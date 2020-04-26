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عجلون: تحرير 9 مخالفات بحق محال لم تتقيد بالتسعيرة

منذ ساعتين
إغلاق مؤسسة خالفت معايير السلامة والصحة
إغلاق مؤسسة خالفت معايير السلامة والصحة

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عجلون – حرر مراقبو مديرية صناعة وتجارة محافظة عجلون 9 مخالفات بحق محال تجارية لم تتقيد بالتسعيرة أو إعلانها.
وقال مدير مديرية الصناعة والتجارة، رائد الخصاونة، إن الأسواق في المحافظة استردت عافيتها بعد أن تم فتح عدد من القطاعات التجارية المختلفة وشهدت أسواق المحافظة حركة تجارية نشطة مع تقيدها بالشروط الصحية والسلامة العامة.
وأشار إلى تراجع أعداد المخالفات والإغلاقات بصورة كبيرة الآن عما كانت عليه بداية الأزمة، عازيا ذلك إلى التزام التجار بالتعليمات الصادرة عن الحكومة والوزارة مشيرا إلى أنه بإمكان أي مواطن الاتصال على هاتف الشكاوى في حال لاحظ أية مخالفات وهو : 6422181–(بترا)

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