عجلون: تزويد مستشفى الإيمان بـ65 إسطوانة أكسجين

عجلون– قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون الدكتور محمد خير فريحات إن وزارة الصحة زودت المستشفى بــ 65 اسطوانة أكسجين.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن نسبة مخزون الأكسجين المتوفر حاليا في المستشفى يصل إلى 69 بالمئة.

وأشار إلى أن هناك لجنة للأجهزة الطبية مكونة من 3 مختصين تشرف على الخزان يوميا، وترفع تقريرها أولا بأول إلى الوزارة، كما زود المستشفى بأطباء وممرضين، وتخصيص غرفتي عزل بسعة 10 أسرة لمصابي فيروس كورونا.

بترا