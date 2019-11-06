عجلون: تسرب” الزيبار” من معصرة يتسبب بمكرهة صحية

عامر خطاطبة

عجلون- الغد – ضبطت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مركز أمن كفرنجة معصرة زيتون تسرب منها كميات من مادة الزيبار في أحد الشوارع الرئيسية في اللواء.

وتم تحويل صاحب المعصرة لمتصرف لواء كفرنجة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكد مدير شرطة عجلون العقيد محمد السيايدة أن مديرية شرطة عجلون من خلال قسم حماية البيئة والاقسام المختلفة تبذل جهودا كبيرة خلال هذه الفترة في مجال مراقبة ومتابعة المخالفات البيئية التي ترتكبها بعض المعاصر من خلال جولاتها الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبين أن هذه الفترة هي فترة قطاف وعصر ثمار الزيتون، حيث تشهد المعاصر كميات كبيرة من الزيتون الأمر الذي يتطلب من كافة المعاصر الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحفاظ على نظافة وسلامة البيئة وعدم تلويثها بأي شكل من الأشكال.

وأشار مدير زراعة عجلون المهندس رائد الشرمان إلى أن هناك ١٥ معصرة زيتون مرخصة في محافظة عجلون منها ١٢ معصرة في لواء القصبة و ٣ معاصر في لواء كفرنجة.