عجلون: توفير 470 فرصة عمل

عجلون – نظمت وزارة العمل يوما تشغيليا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، لتوفير نحو 470 فرصة عمل بالقطاعات السياحية والخدمات والصناعات.

وأوضحت وزارة العمل في بيان السبت، أن اليوم التشغيلي الذي جاء ضمن احتفال وزارة السياحة والآثار بمناسبة اليوم العالمي للسياحة في محافظة عجلون، حضره عدد كبير من الشباب والشابات الباحثين عن العمل في التخصصات والمهن المطلوبة.

وقال مدير مكتب عمل عجلون سالم بني سلامة: إن الوزارة تركز بالتعاون مع الشركاء على إيجاد فرص عمل للأردنيين من خلال إقامة معارض تشغيلية من خلال التشبيك بين صاحب العمل والباحثين.

ولفت إلى ان اليوم الوظيفي شهد تقديم مئات الطلبات للعمل في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات. (بترا)