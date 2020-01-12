عجلون: توقيف وحجز صهريج وصاحبه معبأ بمياه عادمة

عمان- الغد- أوقفت الإدارة الملكية لحماية البيئة/فرع عجلون، بالتعاون مع المنسق الامني في وزارة المياه والري، صهريجا مخالفا.

وقالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، في بيان لها، إنه و”بالتدقيق من خلال جهاز السيطرة تبين ان الصهريج يحمل مياها عادمة من احدى الحفر الامتصاصية، كما أنه مخالف للترخيص كونه مرخص لتعبئة المياه الصالحة للشرب وقام بتغيير صفة الاستعمال دون ترخيص والسائق كذلك غير مرخص حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحب الصهريج وتسليمه الى مركز امن القضاء بموجب ضبط رسمي ليتم احالته للقضاء.

وكشف المصدر انه بناء على التعاون البناء بين وزارة المياه والري / سلطة المياه والادارة الملكية لحماية البيئة ووزارة البيئة يتم ضبط مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين، مبينة ان عددا من صهاريج المياه تم ضبطها أخيرا اثناء محاولة التفريغ في مناطق مخالفة تؤدي لاضرار جسيمة على مصادر المياه وتلويث البيئة وبالتالي توقف الضخ عن مناطق واسعة.

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية لضبط اي اعتداء وفق أحكام القانون وتطبيقه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء.

واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالمواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) او على مركز العمليات التابع لمديرية الامن العام (911) بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها .