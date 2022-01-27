عجلون: ثلوج تتجاوز سماكتها 30 سم وطرق فرعية مغلقة

عامر خطاطبة

عجلون – تجاوزت سماكة الثلوج في مناطق مرتفعة في محافظة عجلون؛ كرأس منيف وصخرة وسامتا وعبين عبلين زهاء 30 سم، الأمر الذي يتعذر معه المسير على الطرق الفرعية المغلقة بسبب تراكم الثلوج، ويجعل المسير على الطرق الرئيسية التي يجري فتحها بحذر شديد.

وفي حين كانت المناطق المرتفعة تشهد تساقطا كثيفا للثلوج، كانت مناطق أخرى شفا غورية، كحلاوة والوهادنة ومناطق كفرنجة تشهد أمطارا غزيرة، تقدر بأنها تجاوزت 40 ملم.

في الأثناء، تواصل الكوادر المختلفة العاملة في الميدان من الشرطة والدفاع المدني والأشغال والبلديات ومجلس الخدمات المشتركة جهودها الإستثنائية في التعامل مع الظروف الجوية السائدة ،حيث إنتشرت آليات هذه الدوائر في مناطق المحافظة المختلفة والطرق الرئيسية والفرعية والقروية لإدامة الحياة من خلال فتح الطرق المغلقة جراء تساقط الثلوج الغزيزة وتقديم الخدمات للمواطنين في أماكن سكنهم .

وستضطر الكوادر المختلفة العاملة في الميدان لمواصلة العمل على مدار الساعة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة حيث شوهدت الأليات المختلفة تجوب طرق المحافظة المختلفة والتي تربطها مع محافظتي اربد وجرش ، كما إنتشرت أليات البلديات في الطرق الفرعية والوصول وفتح الطرق الزراعية من قبل الاشغال ، فيما قامت سيارات الدفاع المدني بنقل المرضى من حالات الولادة وغسيل الكلى والحالات المرضية والحوادث المختلفة الى مستشفى الإيمان الحكومي ومستشفى الاميرة هيا العسكري والمساهمة في فتح الطرق.

الى ذلك توزعت فرق الصيانة والطوارئ التابعة لشركة الكهرباء على كافة مناطق المحافظة حيث تعاملت مع إنقطاعات محدودة على التيار الكهربائي في عنجرة وصخره وعبين ورأس منيف ، كما تعاملت كوادر الشرطة والدفاع المدني والاجهزة الامنية مع بعض الحالات التي تقطعت بها السبل وتأمينها لأماكن إيواء آمنة تم تجهيزها مسبقا بكافة الإحتياجات .