عجلون: أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح

عامر خطاطبة

عجلون– شهدت محافظة عجلون منذ ساعات الفجر، مطارا غزيرة في جميع مناطقها، و اشتدت الهطولات المصاحبة لتساقط البرد والرياح السديدة مع ساعات ظهر اليوم.

وتسببت الأمطار الهاطلة حتى اللحظة، والتي قدرتها مصادر الزراعة بزهاء 20ملم بتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية وعلى الطرق.

في الأثناء، وضعت الأجهزة المعنية في المحافظة خطة للتعامل مع الظروف السائدة خلال المنخفض الجوي، بحسب رئيس لجنة الدفاع المدني والسلامة العامة محافظ عجلون سلمان النجادا.

وبين انه تم اعداد خطة محكمة وجاهزة للتنفيذ للتعامل مع الظروف الجوية ومستجدات الطقس خلال استمرار تأثير المنخفض الجوي، مشيرا إلى أنه تم وتجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية والبلديات، لضمان تقديم الخدمات المثلى للمواطنين.

إلى ذلك، عملت بلدية عجلون الكبرى على فتح عبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار وتركيب العبارات الانبوبية الجديدة بمهربين على وادي عين جنا- عجلون ، بعد إغلاق العبارة القديمة، كما قامت كوادر منطقة الصفا بفتح عدد من عبارات المياه على اودية المنطقة اغلقتها الأمطار التي جرفت معها الاتربة والحصى .

كما تعاملت كوادر منطقة عجلون صباح اليوم مع انهيار سلسلة حجري على شارع الكنائس بسبب غزارة الأمطار بحسب مدير المنطقة حمزه الصمادي، مبينا أنه تم إزالة الانقاض وتوفير متطلبات السلامة العامة لسالكي الطريق.