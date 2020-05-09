عجلون: سحب 35 عينة لمخالطي سائق شاحنة مصاب بكورونا

عجلون – قال مدير الشؤون الصحية في عجلون الدكتور تيسير عناب اليوم السبت، إن فرق الاستقصاء الوبائي عملت على سحب 35 عينة من منطقة عبين لمخالطين لمصاب بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المصاب هو سائق شاحنة أصيب بالفيروس أثناء تواجده في السعودية، حيث تم إجراء فحوصات له لدى عودته للمملكة على حدود العمري وظهرت نتيجته إيجابية وتم نقله للعزل.

وبين الدكتور عناب، أن الفرق مستمرة في أخذ العينات في حال الاشتباه أو المخالطة لمصابين للحد من انتشار الفيروس.-(بترا)