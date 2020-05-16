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عجلون: سحب 3500 عينة عشوائية لفحص كورونا

منذ ساعة واحدة
عينات كورونا

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عجلون – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب ان فرق الاستقصاء الوبائي اجرت منذ بداية ازمة فيروس كورونا المستجد 3500 فحص عشوائي للتأكد من عدم انتشار الفيروس .
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان اللجنة تواصل عملها لأخذ عينات عشوائية في كافة مناطق المحافظة حيث قامت بسحب 3500 عينة عشوائية لفحص كورونا منذ بداية الازمة من خلال استخدام الفحص السريع بواسطة قرص “Rapid test” والعينة الانفية البلعومية.
واشار الى ان فرق التقصي الوبائي تواصل سحب العينات من أصحاب محلات تجارية وتجار خضار وموظفين عاملين في البنوك ومحلات الصرافة والمصانع والمواطنين وسائقي الشاحنات للتأكد من سلامتهم، مؤكدا أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والتباعد للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الفيروس .-(بترا)

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