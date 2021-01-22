عجلون.. سماع دوي انفجار كبير فجر اليوم الجمعة في بلدة الوهادنة

عجلون – الغد- سمع سكان في بلدة الوهادنة وسكان العديد من بلدات محافظة عجلون دوي إنفجار كبير فجر اليوم الجمعة في تمام الساعة ( 4،20 ) فجرا .

ووفق شهود عيان، وفور سماع دوي الإنفجار فقظ هرعت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في القوات المسلحة الى مكان الإنفجار.

وتتولى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في هذه الأثناء عملية التحقيق في الإنفجار وإتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين .

وفور سماع دوي الإنفجار فجر اليوم الجمعة تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي اسباب سماعهم لأصوات الإنفجار ، حيث أشار بعضهم الى أن ذلك من الممكن أن يكون راجع لهزة أرضية خفيفة والبعض الأخر أشار الى أن ذلك عائد لأصوات البرق والرعد ، والبعض قال إن هذه الأصوات عائدة لإنفجار صاروخ قادم من دولة مجاورة سقط بالخطأ في البلدة .