عجلون: عشائر وجمعيات ومؤسسات تسعف فقراء بمساعدات غذائية

عامر خطاطبة

عجلون- شاركت جمعيات انسانية وخيرية وعشائر وأفراد في توفير مساعدت غذائية ومعونات متنوعة، وإيصالها إلى مستحقيها من الاسر المستورة في محافظة عجلون، ما خفف عن كاهل عشرات الأسر في مختلف مناطق المحافظة، لاسيما خلال الفترات التي شهدت أجواء حظر، وفقدان الكثير من ارباب هذه الاسر لفرص العمل.

ويقول عضو لجنة صندوق تكافل كفرنجة الشيخ حمزة الخطاطبة، إنه تم إطلاق أعمال خير من صندوق أبناء كفرنجة منذ بداية أزمة كورونا وحلول شهر رمضان، بهدف تقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة وعمال المياومة الذين تقطعت بهم السبل، مبينا أنه تم تنفيذ سلسلة من الأعمال الخيرية انعكس تأثيرها الإيجابي على مئات الأسر في اللواء، بحيث تم توزيع مايقارب 110 آلاف دينار على شكل مواد عينية.

وأكد مدير أوقاف عجلون الشيخ عبدالسلام نصير، أن عدد لجان الزكاة في محافظة عجلون يبلغ حاليا 6 لجان هي: لجنة زكاة وصدقات راجب ولجنة زكاة وصدقات أبو دجانة في كفرنجة ولجنة زكاة وصدقات كفرنجة، ولجنة زكاة وصدقات عجلون ولجنة زكاة، وصدقات عين جنا ولجنة زكاة وصدقات الجنيد.

وأكد نصير، أن لجان الزكاة المختلفة في المحافظة ومنذ بداية أزمة كورونا وحلول شهر رمضان المبارك وزعت طرود الخير والمواد التموينية المختلفة، إضافة الى تقديم مساعدات مادية وعينية أخرى على الأسر المحتاجة في المحافظة، مشيرا إلى أن عددا من لجان الزكاة تلقت تبرعات مادية وعينية من جهات رسمية وشعبية ساهمت بتفعيل عمل هذه اللجان وتوزيع المساعدات على المستحقين، لاسيما وأنه يتوفر لدى هذه اللجان قاعدة بيانات لعدد كبير من الأسر المحتاجة.

وزاد أن 3167 أسرة استفادت من دعم ومساعدة لجان الزكاة في المحافظة بإشراف من المديرية ومتابعة قسم الزكاة في ظل أزمة كورونا.

إلى ذلك، تمكنت مبادرة فزعة ونخوة عشيرة القضاة التي أطلقتها العشيرة، في مساعدة الاسر العفيفة والعائلات المحتاجة والمتعطلين عن العمل وعمال المياومة من أبنائها وبناتها وجيرانهم من العائلات الاخرى في ظل أزمة كورونا من جمع 82 ألف دينار وكمية من الطرود والسلال التموينية.

وقال منسق المبادرة الاكاديمي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا القضاة، إن المبادرة هي تجسيد لصورة التكافل الحية والحقيقية بين أبناء العشيرة، التي طالما تعودت وتربت على مثل هذا الأمر منذ أمد بعيد، مؤكدا أنها انطلقت بتفاعل وحماس كبيرين، لافتا إلى أنه تم جمع 82 ألف دينار، عدا عن الطرود والسلال التموينية ومواد عينية أخرى.

واشار إلى أنه تم توزيع مساعدات نقدية ضمن مرحلتين، وبما يزيد على 71 ألف دينار نقدا على الفئات المستهدفة، بالاضافة لعشرات الطرود والسلال التموينية التي استفاد منها أكثر من 1200 أسرة مختلفة وعمال مياومة وجيران أبناء العشيرة في المحافظة.

وأكد أن المبادرة ستطلق المرحلة الثالثة خلال الشهر الفضيل، لاستكمال أعمال التوزيع النقدي لما تبقى لدى المبادرة من مبالغ، بالاضافة لطرود وسلال تموينية اخرى لمن لم يستفيدوا من المرحلتين الأولى والثانية.

وبينت عضو مجلس المحافظة والناطق الإعلامي لمؤسسة إعمار عجلون غادة عناب، أنه تم اطلاق مبادرة الخير والعطاء الإنساني، لمساعدة الاسر العفيفة والمتعطلين عن العمل في المحافظة.

وقالت إن زهاء عشرين شابا متطوعا من شباب مؤسسة إعمار عجلون، قاموا بتوزيع مئات الطرود الخيرية على مستحقيها ممن لم يستفيدوا مساعدات من أي جهة أخرى، مشيرة إلى أن المبادرة ستشمل جميع مناطق المحافظة دون استثناء، للتخفيف عن الاسر المحتاجة في هذا الظروف التي تمر بها المملكة.

وأكدت أن هذه المبادرة تنطلق ضمن سلسلة من المبادرات التي انبرت لها مؤسسة إعمار عجلون ومجلس إدارتها بإشراف ومتابعة من رئيس المؤسسة المحامي علي الفريحات ومجلس الإدارة بهدف الوصول لجميع مدن وبلدات وقرى المحافظة وتجمعاتها السكانية .

كما تواصل لجان تطوعية في محافظة عجلون توزيع الخبز والمواد الغذائية والمساعدات النقدية على الاسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها الوطن بسبب وباء فيروس كورونا .

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إن هناك فاعليات خيرية تطوعية تساهم في تقديم يد الخير والعون للمحتاجين ومن هم متعطلون عن العمل من عمال المياومة.

وبين أن فاعليات من مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون ساهمت في الجهد الخيري والإنساني، ولجان زكاة وصدقات راجب وجمعيات خيرية وأهل الخير ، لافتا إلى أنه تم توزيع 3 أطنان خبز على أسر في مختلف مناطق المحافظة وتوزيع خضار وفواكه على 100 أسرة في منطقتي عين جنا والروابي بدعم من اهل الخير، وتوزيع 50 طردا غذائيا على اسر وعائلات محتاجة وتوزيع مبالغ نقدي على 25 أسرة بمعدل 25 دينارا لكل أسرة في المحافظة .