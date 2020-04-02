عجلون: فتح مراكز الأمومة والطفولة الأحد

عجلون- اعدت مديرية صحة محافظة عجلون اليوم الخميس خطتها والتي تتضمن فتح مراكز الأمومة والطفولة يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وقال مدير الصحة الدكتور تيسير عناب، إنه سيتم فتح 26 مركزا صحيا في المحافظة، مشيرا الى ان المراكز ستقدم خدمة المسح الطبي لحديثي الولادة وذلك خلال الفترة من الاحد ولغاية يوم الخميس 9/4/2020 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وبين ان المراكز لن تقدم اي خدمات طبية اخرى خلال هذه الفترة ومن يرغب بأية معالجات طبية اخرى عليه مراجعة قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفيات المحافظة .

واكد أن صرف الادوية للأمراض المزمنة مستمر حسب الآلية المتبعة والتي أعلن عنها بالتعاون مع الدفاع المدني .