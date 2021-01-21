عجلون: كميات أمطار جيدة تبدد قلق المزارعين

عامر خطاطبة

عجلون- بددت الأمطار الأخيرة والتي تجاوزت زهاء 150 ملم في اغلب مناطق محافظة عجلون مخاوف المزارعين من الجفاف، وأعادت لهم الامل بنجاح زراعاتهم المختلفة.

وأكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان، أن كميات الأمطار التراكمية الموسم الحالي بلغت زهاء 350 ملم، في حين تجاوزت الموسم الماضي زهاء 450 ملم لنفس الفترة.

وأكد أن الامطار الأخيرة سيكون لها آثار إيجابية وكبيرة على المزروعات بشتى أنواعها، لافتا إلى أثرها الإيجابي على الأشجار والغابات والمراعي ما يعزز آمال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

ودعا إلى استغلال مشاريع الحصاد المائي في المزارع والمنازل وعمل الآبار لتخزين المياه لاستغلالها للشرب والزراعة، مؤكدا أن الأمطار في هذا الوقت من السنة سيمنح الموسم الزراعي دفعة جيدة لإنعاش المزروعات والأشجار المثمرة والحرجية وإزالة خطر الجفاف، وتساهم في توفير ظروف ملائمة لإنجاح زراعة المحاصيل الشتوية في الأراضي التي تم تجهيزها وسقاية الأشجار وتوفير مخزون مائي للأودية والينابيع والسدود وإدامة الحياة النباتية ونمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار، خصوصا البرية.

يذكر ان تفجر الينابيع لا يحدث إلا عقب أن تبلغ المحافظة كميات أمطار تتجاوز زهاء 400 ملم، وهو ما يعد دليلا يطمئن السكان على اكتفاء الموسم المطري، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في أودية كفرنجة وراجب وعرجان، و يضمن إدامة جريان الأودية خلال أشهر الصيف، ما يتيح للمزارعين سقاية أشجارهم المروية.