عجلون.. مجهولون يقطعون 90 شجرة خلال العيد

عجلون– صادرت مديرية زراعة عجلون الخميس، بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة طن حطب ونقلتها الى محطة حراج اشتفينا.

وقال مصادر في مديرية الزراعة ان الحطب الذي تم مصادرته جاء نتيجة قيام مجهولين بتقطيع 90 شجرة في منطقتي سوس راسون بالقرب من مشروع سلمى السياحي وعين راسون .

واشارت المصادر الى ان المعتدين استغلوا عطلة عيد الفطر من اجل تقطيع الاشجار مبينة ان هناك دوريات تعمل على مدار الساعه لمراقبة الثروة الحرجية . – بترا