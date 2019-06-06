السلايدر الرئيسيعجلونمحافظات

عجلون.. مجهولون يقطعون 90 شجرة خلال العيد

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عجلون– صادرت مديرية زراعة عجلون الخميس، بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة طن حطب ونقلتها الى محطة حراج اشتفينا.
وقال مصادر في مديرية الزراعة ان الحطب الذي تم مصادرته جاء نتيجة قيام مجهولين بتقطيع 90 شجرة في منطقتي سوس راسون بالقرب من مشروع سلمى السياحي وعين راسون .
واشارت المصادر الى ان المعتدين استغلوا عطلة عيد الفطر من اجل تقطيع الاشجار مبينة ان هناك دوريات تعمل على مدار الساعه لمراقبة الثروة الحرجية . – بترا

مقالات ذات صلة

مقترح بالسماح للطلبة العائدين من السودان بالتقدم لامتحانات التقييم دون وثائق

منذ ساعتين

عطل فني يؤخر رحلة من العقبة لشرم الشيخ وسط استياء المسافرين

منذ ساعتين

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم

منذ ساعتين

وفاة وإصابتان إثر حادث تدهور في العقبة

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock