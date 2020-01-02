عجلون: مطالب باعادة تأهيل طريق المشيرفة

عجلون – يعاني اهالي بلدة المشيرفة التابعة لبلدية كفرنجه الجديدة من سوء وضع الطريق الضيق الذي يصل بلدتهم وتكثر فيه الحفر و المطبات.

وطالب ابناء البلدة وزارة الاشغال العامة العمل على اعادة تاهيل الطريق وتوسعته من اجل معالجة التصدعات فيه والذي اصبح يعيق اصحاب المركبات للوصول الى البلدة.

وقال احد مواطني البلدة علي الرشايدة انه رغم المقومات التي تمتاز بها المنطقة سياحيا وزراعيا وبيئيا وتوفر الاودية والينابيع التي تروي الاف الدونمات المزروعه بالاشجار الا ان اصحاب البلدة ما زالوا يعانون من عدم توفر الخدمات الاساسية كالتنظيم والطرق والمياه و الكهرباء.

ودعا رئيس الهيئة الاستشارية لبلدية كفرنجه عبدالله العسولي الجهات المعنية اعطاء المشيرفة اولوية في التنمية وخدمات البنية التحتية كونه يسكنها اكثر من 700 نسمة.

وبين محافظ عجلون سلمان النجادا انه تم بحث موضوع طريق المشيرفة اليوم مع رئيس مجلس المحافظة ومدير الاشغال من اجل اعادة تاهيل الطريق الذي تم رصد المخصصات اللازمة له مبينا انه سيتم تاهيل الطريق العام الحالي.

واشار الى انه تم مخاطبة وزير الاشغال العامة الذي اوعز بطرح عطاء الطريق وان الاتصالات مستمرة للاسراع في تنفيذ الطريق.

وقال رئيس بلدية كفرنجه نور بني نصر ان البلدية قامت بادخال المنطقة للتنظيم وبانتظار الموافقات النهائية من قبل مجلس التنظيم الاعلى .

واكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني حرص المجلس على ايلاء الخدمات الاساسية و الضرورية اهمية مبينا انه تم متابعة مشكلة منطقة المشيرفة ومطالبة مجلس الوزراء بضرورة حل هذه المشاكل التي تعاني منها البلدة إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراء عليها لغاية الآن.(بترا)