عجلون: منازل لم تصلها المياه منذ أكثر من 3 أسابيع

عجلون – يعاني مواطنون في عدد من مناطق محافظة عجلون من عدم إيصال المياه لمنازلهم لأكثر من ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من استهلاك المياه.

وأكد المواطن علي فالح القضاة، ان منطقة حي العيد في عين جنا تعاني من الانقطاع المستمر للمياه في الحي ولفترات طويلة، حيث ان المياه لم تصل لهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مطالبا مديرية مياه عجلون حل المشكلة بشكل جذري وتزويد المنطقة بكميات إضافية وكافية للمنطقة التي تشهد معاناة والنقص الحاد في كميات المياه.

وأكد مدير منطقة راجب المهندس بسام فريحات، ان المنطقة بحاجة الى شبكات جديدة للمحافظة على تقليل نسبة الفاقد بالإضافة الى وضع محابس جديدة لبعض التجمعات التي تقع في مناطق عالية من أجل إيصال مياه الشرب، مبينا ان بعض التجمعات ما تزال تعاني من عدم إيصال المياه بسبب وقوعها في مناطق مرتفعة مناشدا مجلس المحافظة تخصيص مبالغ من مخصصات المياه لتحسين الواقع المائي في منطقة راجب.

وطالب رئيس بلدية راجب سابقا ناصر فريحات مديرية المياه بحل مشكلة منطقة حي الملول من حيث زيادة حصة المياه وتغيير خطوط المياه والمحابس للحي لان المياه تصل ضعيفة ولا يتمكنون بسببها من تعبئة خزانات المياه في منازلهم.

وأشار المواطن مهند القضاة إلى أهمية زيادة كميات المياه للمنطقة التي تشهد نقصا حادا في المياه وأن بعض الأحياء السكنية أصبحت بحاجة ماسة لإيصال المياه لها نظرا لارتفاع درجات الحرارة مطالبا سلطة المياه العمل على حل هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق السكان .

وقال المواطن سيف الصمادي من منطقة عنجرة ان هناك عددا من الأحياء السكنية في المنطقة لم تصلها منذ أكثر من 18 يوما وهذا يدل على عدم توزيع دور المياه بانتظام للمناطق السكنية.

وقال مدير مياه إدارة مياه عجلون المهندس سالم الشلول ان برنامج توزيع الدور لعدد من المناطق والتجمعات كان يزود المناطق كل أسبوعين ولكن بسبب نقص المصادر المائية أصبح يصل في بعض المناطق الى أكثر من 20 يوما.

وأشار ان الكميات المخصصة من محافظة أربد والتي تصل 150 مترا مكعبا بالساعة لم يتم إيصالها من بداية ايار الماضي الأمر الذي شكل صعوبة نظرا لضعف المصادر المائية المغذية للتجمعات السكانية في المحافظة.

وأكد الشلول أن كوادر المديرية تعمل لمتابعة الوضع المائي في المحافظة من خلال معالجة المشاكل التي تعاني منها بعض التجمعات والتي تتعلق ببرنامج توزيع المياه المتبع وتنفيذ الاشتراكات الجديدة وإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه لضمان استمرارية تزويد أبناء المحافظة بالمياه دون تعطيل كما تتابع الكوادر ملاحظات المواطنين للتعامل معها بالسرعة الممكنة من اجل إدامة الوضع المائي بانتظام .

وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان الوضع المائي في المحافظة بحاجة الى حلول جذرية لان هناك مشاكل كبيرة في نقص المياه، مبينا انه يجري حاليا تنفيذ عطاءات لعدد من مناطق المحافظة لتشمل تحسين وتمديد شبكات وخطوط مياه وصرف صحي وإعادة تأهيل شبكات مياه وتمديد خطوط مياه وتنفيذ متفرقات الصرف الصحي واستبدال شبكات المياه لمنطقة شمال عجلون وإيصال المياه لبعض الأحياء وتمديد خطوط ناقلة. (بترا)