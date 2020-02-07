عجلون: منتدون يرفضون صفقة القرن

عامر خطاطبة

عجلون- أكد المشاركون في ندوة حوارية نظمها حزبا جبهة النهضة الوطنية والشورى الإسلامي في عجلون حول صفقة القرن في مقر حزب النهضة بكفرنجة، بحضور فاعليات نقابية وحزبية ومجتمعية مؤسسات مجتمع مدني مختلفة، أهمية الدور الذي لعبه الأردن لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على القدس والمقدسات بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني كوصي على المقدسات.

ودعا المنتدون إلى تعزيز الالتفاف حول القيادة والدفاع عن الاردن الذي واجه ويواجه تحديات وضغوطات جراء مواقفه العروبية.

وقال رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور الوزير السابق محمد داودية إن جلالة الملك عبد الله الثاني أعلنها واضحة في اللاءات الثلاث التي كررها قبل إعلان صفقة العصر رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها الأردن لافتا إلى أن القدس احتلت عبر التاريخ ٤٤ مرة وتم تحريرها ٤٣ مرة. ولا بد أن تتحرر بإذن الله.

وقال إن صفقة القرن تشكل تحديا وتهديدا وجوديا للاردن في حال لجؤ الكيان الصهيوني الى التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين مبينا أن هناك تمرينات وأمثلة حية كما الحال في سوريا والعراق.

وأكد أن لدى الصهاينة وأمريكا وسائل لتسويق صفقة القرن، داعيا إلى الالتفاف حول جلالة الملك لمجابهة كل الضغوطات التي يتعرض لها الأردن سيما الاقتصادية منها مع ضرورة الابتعاد عن الشائعات التي تبثها جهات معادية بهدف تمرير مخططاتها.

وقال داودية أن الموقف الأردني كان ومازال رافضا لهذه الصفقة ما رتب عليه ثمنا باهضا.

وحيا داودية الروح النضالية والبطولية لدى الشعب الفلسطيني على ارضه وصمودهم الأسطوري في مواجهة كل أشكال القهر، لافتا إلى أن صفقة القرن هي الظلم بعينه ما، يشجع على كل شيء غير خط السلام، وله اتصال بامننا ومستقبلنا و أن كل شهيد على أرض فلسطين هو دفاع عن الاردن.

بدوره، قال النائب صالح العرموطي إن القضية الفلسطينية قضية عقيدة وعزيمة وايمان غير ان فلسطين على أرض الواقع محتلة قبل إعلان صفقة القرن، لافتا إلى أن الاتفاقيات كرست وشرعنت الاحتلال على أرض فلسطين ما يترتب عليه عدم قيام دولة في فلسطين.

ولفت العرموطي الى أن الأردن بقي وحيدا بالساحة يقاوم ويقاتل، في الوقت الذي ضربت به اسرائيل كل القرارات الدولية عرض الحائط.

وأكد العرموطي أنه أمام هذا الواقع المرير للامة والغطرسة الصهيونية والأمريكية لم يبق سوى خيار الجهاد والمقاومة لانها السبيل الوحيد للتحرير، داعيا إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد صفقة القرن، والى طرد السفير الاسرائيلي والغاء اتفاقيات وادي عربة والغاز وناقل البحرين.

وزاد أن الموقف الرسمي الأردني والشعبي يتناغمان مع موقف القيادة التي رفضت صفقة القرن رغم تبعاتها الكبيرة على الأردن، داعيا الى الالتفاف حول القيادة وأن تتوحد جهود النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وأن نبتعد أن الشائعات والتخوين اوالانتقاص من المؤسسات التشريعية وغيرها.

وحيا العرموطي بطولات الجيش العربي الأردني التضحياته على أرض فلسطين وما سطره من نصر في الكرامة في وقت توالت فيه هزائم الأمة.

ومن جهتها، قالت النائب منتهى البعول: نحن أمام تطور واستحقاق تاريخي في قضيتنا المركزية وعلينا اسقاط صفقة القرن التي هي أكبر مؤامرة على فلسطين والقدس.

وأشارت إلى أن الأردن تعرض وما زال لضغوط جراء موقفه تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات، لافتة لمواقف جلالة الملك المشرفة حيال ذلك.

وقالت: علينا التصدي لصفقة القرن نظرا لما تشكله من خطر على الأردن ما يتطلب منا جميعا مجابهتها والوقوف بالالتفاف حول الملك اه قراراته التي يتخذها.

ومن جانبه، قال النائب أحمد الفريحات إن الأردن ملكا وحكومة وشعبا يقفون في خندق الأمة دفاعا عن فلسطين والمقدسات، مؤكدا الالتفاف حول القيادة ومع لاءات جلالته الثلاث. ولفت إلى أن الأردن رغم الضغوط قاوم وسيقاوم دفاعا عن وجوده أمام هذه الصفقة.

وإلى ذلك، أكد امين عام حزب الشورى الاسلامي الدكتور فراس العبادي رفض الحزب كل ما جاء بالصفقة لأنها تكريس للاحتلال الصهيوني لفلسطين وتهويدها بالكامل ومحاولة لتصفيقة القضية الفلسطينية برمتها.

وأضاف أن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي قدم صورا رائعة من الانتصار لفلسطين والمقدسات وأن الالتفاف حول القيادة شكل صورة زاهية من التلاحم الذي عز نظيرها، لافتا إلى أن الأردن سيبقى الرئة التي يتنفس منها الاشقاء في فلسطين.

وبدوره، قال رئيس الائتلاف الوطني امين عام حزب جبهة النهضة الأردني المحامي اسماعيل الخطاطبة الذي إدارة فعاليات اللقاء إن فلسطين والقدس خط أحمر لا يمكن التنازل عنهما لأنهما الرمز والحياة بالنسبة الأمة ونحن مع لاءات جلالة الملك الثلاث بما يتحمله من معان المضامين عميقة ، معلنا موقف الحزب والائتلاف الأردني الداعم لجهود جلالة الملك بالالتفاف حوله لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها على الأمة، كما حيا صمود الأهل والاشقاء في فلسطين في مواجهة الاحتلال والصلف الأمريكي.